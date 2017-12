Infomédiaire Maroc – “Les manœuvres menées par le polisario reflètent son désarroi et la dislocation de ses rangs à la suite des victoires successives accumulées par le Maroc dans la défense de son intégrité territoriale. Le Royaume avance aujourd’hui à pas fermes et assurés dans la défense et la consolidation de son intégrité territoriale, et agit sur le terrain dans le cadre d’un modèle de développement qui a fait ses preuves et porte ses fruits”.

Mustapha El Khalfi, Porte-parole du Gouvernement

Rédaction Infomédiaire