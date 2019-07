‘‘Le projet sociétal de Sa Majesté le Roi Mohammed VI est celui du changement, de la réforme et du progrès qui répond aux attentes et aspirations du peuple. Le règne de SM le Roi se caractérise par une volonté de proximité des citoyens et d’appréhension des problèmes locaux et régionaux. Pour ce faire, le Souverain veille à assurer le suivi personnel des dossiers et à travers les visites sur le terrain’’.

Mustapha Sehimi, Politologue Marocain