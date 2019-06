‘‘Le Parti de l’Istiqlal a présenté une vision globale qui fait office d’une offre politique inspirée de la pensée du fondateur du parti, Allal El Fassi, pour contribuer à l’élaboration du nouveau modèle de développement au Maroc. Cette vision est fondée sur la préservation de la sécurité spirituelle et l’unité territoriale et nationale, en renforçant la solidarité et l’unité de la Oumma et les valeurs de co-existence et en mettant l’accent sur les valeurs universelles de l’identité nationale, dans lesquelles l’Islam occupe une position centrale’’.

Nizar Baraka, Secrétaire Général du Parti de l’Istiqlal.