Après une première escale réussie à Casablanca, le Musée Les Impériales s’installe au Ministère de la communication et de la culture jusqu’au 15 Juillet 2019 pour retranscrire plus de 100 ans de publicité au Maroc.

En présence de Mohammed El AARAJ, Ministre de la communication et de la Culture, L’occasion pour ce musée

itinérant de jeter l’ancre, pour une durée d’un mois, au sein de Ministère de la communication et de la Culture, partenaire de l’association Les Impériales et grand acteur du secteur constitué des professionnels de la communication, de la publicité, des médias et du digital.



Le musée « Les Impériales » se consacre à la publicité en cette édition afin de retracer plus de 100 ans

d’Histoire publicitaire marocaine. Ce métier qui tire son inspiration de la culture marocaine, ses us

et coutumes, en devient un art sociologique qui constitue aujourd’hui une composante essentielle

de la mémoire collective.



Le musée « les Impériales » est une ode au patrimoine culturel marocainriche et diversifié. Sa vocation est de retracer la diversité de la création publicitaire et son évolution via la modernisation de ses supports depuis sa naissance et jusqu’à ses dernières créations.



L’association « Les Impériales » met en place le Musée avec l’aide et le soutien de plusieurs acteurs

privés et publics pour faire rayonner l’Histoire de publicité au Maroc aujourd’hui centenaire. A

travers des œuvres, affiches, spots TV, packaging, etc., récoltés c’est un panorama de ce qui fait

notre Histoire qui sera mis en avant pour démontrer l’évolution de notre culture marocaine.

Ce musée qui se veut itinérant afin de toucher une large audience jouit du soutien du Ministère

de la Communication et de la Culture et de la Fondation nationale des Musées dont le but est de

valoriser le patrimoine muséographique national. Le musée « Les Impériales » à caractère éphémère

s’implantera dans plusieurs villes du royaume, en commençant par la capitale économique

Casablanca du 21 Janvier au 28 Février 2019, et aujourd’hui à Rabat du 17 Juin au 15 Juillet 2019.