‘‘La condition de la femme au Maroc a connu des progrès notables, à la faveur de nombreux acquis constitutionnels, législatifs, politiques et juridiques. Nombre de défis se dressent, toutefois, devant elle pour changer les mentalités, éliminer les stéréotypes à l’égard des femmes, consolider les valeurs d’égalité et d’équité et faire progresser les droits sociaux et économiques des femmes”

Nouzha Bouchareb, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville