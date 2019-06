‘‘Le gouvernement a entrepris, depuis ce jeudi, la mise en oeuvre des dispositions de l’accord tripartite sur le dialogue social signé le 25 avril 2019 entre le gouvernement, trois centrales syndicales et la Confédération générale des entreprises du Maroc par le biais de l’adoption de 36 projets de décret. Et de ce fait la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement est historique. Nous réitérons la volonté du gouvernement de poursuivre l’application de tous les termes de cet accord « non seulement ceux relatifs à l’augmentation des salaires mais également les libertés syndicales, l’institutionnalisation du dialogue social et l’instauration de sa régularité ainsi que les autres aspects et dispositions’’.

Saâd Dine El Otmani, Chef du Gouvernement