Le nombre de personnes exerçant un emploi lié aux énergies renouvelables dans le monde a atteint 11 millions en 2018 contre 10,3 millions, une année auparavant, selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA).

Le secteur des énergies renouvelables emploie de plus en plus de personnes, malgré le tassement de la croissance sur certains marchés de premier plan, notamment la Chine, indique un communiqué de l’IRENA, qui vient de rendre public la dernière édition du Rapport annuel sur les énergies renouvelables et l’emploi dans le monde.

La diversification de la chaîne d’approvisionnement des énergies renouvelables est en train de transformer l’implantation géographique de ce secteur, explique l’Agence, notant que jusqu’à présent, les différents secteurs de production d’énergie à partir de sources renouvelables sont restés relativement confinés dans quelques marchés de premier plan comme la Chine, les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne.