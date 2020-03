‘‘Les dix prochains jours seront décisifs dans la propagation de la pandémie de coronavirus au Maroc, ce qui nécessite la coopération, la solidarité et la conscience collective de chacun de nous pour réussir la mise en quarantaine et le respect des dispositions de l’état d’urgence sanitaire en vigueur il y a quelques jours (…) Nous appelons tous les citoyens à assumer leur responsabilité individuelle, car aucune autorité ne peut obliger les gens à se mettre en quarantaine complètement, si les citoyens ne coopèrent pas entre eux. La meilleure façon de réussir cette épreuve est de rester à domicile et de ne pas le quitter sauf en cas de nécessité pour faire des courses, se rendre à un médecin, à une pharmacie ou au travail’’

Saad Dine El Otmani, Chef du Gouvernement