Le Comité de veille économique (CVE) œuvre avec sérénité pour anticiper et traiter les effets négatifs de la propagation du nouveau coronavirus sur la vie économique, a indiqué, vendredi, le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Parmi les décisions prises par le CVE figure l’octroi d’une indemnité forfaitaire mensuelle nette de 2.000 dirhams au profit des salariés en arrêt provisoire de travail à cause de l’expansion de la pandémie, a précisé M. El Otmani dans son allocution à l’ouverture d’une réunion du Conseil de gouvernement, ajoutant que les mesures pratiques pour exécuter cette décision ont été déjà prises par les secteurs concernés.

En ce qui concerne le reste des professionnels du secteur libre ou ceux travaillant dans le secteur informel, El Otmani a expliqué que le gouvernement est conscient de la nécessité de trouver des solutions urgentes pour les personnes se trouvant en arrêt de travail en raison de cette circonstance “parce que ces personnes ont perdu leur travail du jour au lendemain, et elles n’ont pas de source de revenus”, indique un communiqué du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, publié à l’issue du Conseil.

“Nous ferons ce que nous pouvons pour trouver des solutions, et nous avons toute la volonté de le faire. Le Comité de veille économique travaille pour proposer des solutions, et le gouvernement se mobilisera pour les mettre en œuvre sur le terrain”, a martelé le chef du gouvernement.

A cet égard, il a souligné l’importance de la poursuite de la vie économique, relevant, à cet égard, que “si des secteurs économiques se sont complètement arrêtés et d’autres à un moindre degré, il y a des secteurs nécessaires qui poursuivent leurs activités”.

La situation actuelle ne peut pas suspendre les activités de toutes les usines et entreprises, a insisté El Otmani.

En outre, le chef du gouvernement a indiqué que le maintien de l’ordre et l’application de la quarantaine sur le terrain sont une responsabilité majeure des services de sécurité et des autorités locales qui veillent sur cette question, appelant tous les citoyens à coopérer et à interagir positivement pour faciliter la mission de ces agents qui accomplissent un travail remarquable.

Il a également salué tous les employés qui accomplissent leur devoir envers les citoyens. Dans ce sens, El Otmani a fait noter que “l’administration fonctionne. Bien que de nombreux fonctionnaires aient été invités à travailler depuis leur domicile, il y a ceux qui travaillent dans les différentes administrations pour assurer la continuité des services nécessaires et de base dont le citoyen a besoin dans un certain nombre de secteurs gouvernementaux”.

Le chef du gouvernement s’est félicité également du «haut esprit patriotique » dont font preuve toutes les forces nationales, les partis politiques, les syndicats, la société civile et le reste des composantes qui se sont mobilisées derrière le Roi Mohammed VI, pour réussir cette épreuve et vaincre ensemble cette pandémie.