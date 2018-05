Infomédiaire Maroc – « La position géographique stratégique du Maroc, une connectivité maritime et aérienne importante avec le continent africain, une infrastructure portuaire, la plus importante au sud de la Méditerranée, des relations étroites tissées avec la plupart des pays africains et l’évolution permanente des échanges avec les pays du Nord et du Sud du Maroc, sont autant de potentialités qui confortent l’ambition du Maroc de devenir un pont entre les 2 continents et un hub logistique efficient ».

Saâd Eddine El Othmani Chef du Gouvernement

Rédaction Infomédiaire