Infomédiaire Maroc – La Chambre des députés du Paraguay, a adopté, récemment, à l’unanimité, une résolution soutenant l’initiative marocaine d’autonomie pour le Sahara, présentée par le Royaume, afin de mettre un terme au différend régional artificiel autour du Sahara marocain.

La résolution salue l’initiative présentée par le Maroc et l’esprit d’ouverture du Royaume ainsi que ses efforts sérieux et crédibles pour préparer les conditions en vue de parvenir à une solution politique et acceptable à ce conflit régional qui a trop duré, soulignant qu’un règlement basé sur le réalisme et l’esprit d’engagement contribuera à la stabilité et à la sécurité de la région.

A cet égard, la Chambre des députés paraguayenne s’est félicitée des efforts consentis par le Royaume et de l’engagement dont il a fait preuve dans le cadre des Nations Unies, faisant part de son soutien à un règlement politique et pacifique, juste et durable à la question du Sahara.

Rédaction Infomédiaire