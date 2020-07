‘‘Le Maroc est attaché à l’esprit de partenariat et de la coopération internationale pour faire face à ces crises transcontinentales et transfrontalières. Le Royaume met son expertise à la disposition de ses amis dans différents pays. Le Maroc, sur Hautes instructions Royales, a procédé à l’envoi de matériels médicaux et pharmaceutiques à plusieurs pays africains’’

Saad Eddine El Otmani, Chef du Gouvernement