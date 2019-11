‘‘L’hommage rendu, ce mardi soir, par la communauté juive marocaine de Los Angeles à la Dynastie Alaouite est l’expression des liens étroits, sincères, loyaux et fidèles que cette communauté entretient avec le Maroc. La communauté juive de Los Angeles est une forte communauté. Ce sont des Marocains qui sont établis ici depuis une cinquantaine d’années et qui ont gardé des liens avec le Maroc, avec leur Roi et avec leur culture. Depuis un certain temps, a-t-il expliqué, les juifs de Los Angeles voulaient se rapprocher encore plus du Maroc et le moyen qu’ils ont trouvé pour l’exprimer était d’organiser cet hommage à la dynastie alaouite qui, durant des siècles, a protégé les juifs’’.

Serge Berdugo, Ambassadeur Itinérant du Roi