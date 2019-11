12 grands noms du cinéma mondial (Robert Redford, Marion Cotillard, Elia Suleiman, Jeremy Thomas, Harvey Keitel, Bertrand Tavernier, Sergei Loznitsa, Priyanka Chopra Jonas, Golshifteh Farahani, Hend Sabry, Luca Guadagnino et Roschdy Zem) seront en conversation libre avec le public de la cité ocre lors de la 18è édition du Festival International du Film de Marrakech (FIFM), prévue du 29 novembre au 7 décembre, annonce ce mercredi un communiqué des organisateurs.

Pour cette édition, le FIFM a décidé de reconduire la section « Conversation with », devenue l’un des temps forts du Festival pour des échanges encore plus intenses et passionnants avec celles et ceux qui font la magie du cinéma à travers le monde, souligne-t-on, rappelant que ces discussions libres et à bâtons rompus avec de grands noms du cinéma mondial sont gratuites et accessibles à tous : professionnels du cinéma, médias et grand public.