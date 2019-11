La Princesse Lalla Hasnaa a présidé, ce mardi soir à Los Angeles, un Dîner de Gala qui honore la Dynastie Alaouite en tant que « Dynastie de Tolérance », organisé par la Congrégation « Em Habanim Sephardic Congregation and Community Center ».



A son arrivée au lieu de la cérémonie, Lalla Hasnaa a été saluée, notamment, par l’ambassadeur du Maroc à Washington, Lalla Joumala Alaoui, l’ambassadeur itinérant du Roi, Serge Berdugo, et par les membres du comité d’organisation du dîner de Gala.



Par la suite, il a été procédé à l’exécution des hymnes nationaux du Maroc et des Etats-Unis.

L’ancien maire de Los Angeles, Antonio Villaraigosa, a, ensuite, donné lecture de la Proclamation de la Journée du Maroc, le 19 novembre, à Los Angeles, en reconnaissance de l’engagement Royal pour la tolérance et la paix, avant de la remettre à la Princesse.



La princesse Lalla Hasnaa a ensuite procédé, au nom du Roi, à la décoration de Maurice Marciano, Homme d’affaires, des insignes de Commandeur du Wissam Al Arch, et de Jack Rimokh, Homme d’affaires, Sidney Chriqui, président fondateur de la congrégation Em Habanim et le Rabbin Joshua Bitton, chef spirituel de la congrégation de Hebanim Sephardic, des insignes d’Officier du Wissam Al Arch.



Maurice Marciano est un homme d’affaires de renom. Après sa retraite en 2012, il a notamment rejoint le conseil d’administration du Musée d’art contemporain (MOCA).



Natif de Fès, Jack Rimokh a créé une des plus grandes entreprises de la maroquinerie au monde. Il est l’un des leaders respectés de ce secteur.



Sidney Chriqui est né à Casablanca et étudié à l’Ecole Industrielle et Commerciale. En 1948, il a immigré aux États-Unis où il a travaillé pour le Corps des ingénieurs menant une prestigieuse carrière de 40 ans dans des postes de responsabilités sur quatre continents.



L’un des fondateurs de la congrégation Em Habanim Sephardic en 1974, Chriqui est poète et écrivain. Il est auteur notamment d’un livre sur le Maroc.



Né à Ouazzane et résidant à Los Angeles depuis plus de 45 ans, le Rabbin Joshua Bittan est conférencier parlant couramment quatre langues. Il combine un point de vue séfarade/marocain traditionnel avec une connaissance approfondie des réalités et des défis de la société moderne.



Dans des déclarations à l’issue de la remise des décorations, les récipiendaires ont fait part de leur profonde émotion et leur grande fierté d’être ainsi distingués par le Souverain, tout en exprimant leur immense gratitude et leur profonde reconnaissance au Roi Mohammed VI, Commandeur des croyants, pour le rôle crucial du Souverain dans la protection de la communauté juive du Maroc, la préservation du patrimoine judéo-marocain et la promotion de la tolérance et le vivre-ensemble.



Par la suite, il a été présenté à Lalla Hasnaa le Livre d’Or, un album de témoignages de la communauté juive marocaine qui perpétue l’héritage marocain aux Etats-Unis, ainsi que les déclarations de l’Assemblée et du Sénat de l’Etat de Californie reconnaissant le Roi Mohammed VI et sa Nation comme tolérants et combattants l’antisémitisme en Afrique du Nord.



La Princesse a ensuite présidé le dîner de Gala pour honorer la Dynastie Alaouite en tant que « Dynastie de Tolérance ».



La soirée a été marquée par une animation musicale assurée par les artistes Amine Debbi, Michel Abikhzer, Moshe Louk et Mohamed Ba Jaddoub.



Par la suite, la Princesse Lalla Hasnaa a suivi une lecture de créations poétiques de Sidney Chriqui, une allocution de Albert Ifrah, président de la congrégation Habanim Sépharade et de David Suissa, éditeur du Los Angeles Jewish Journal, qui ont souligné leur fierté de leur héritage marocain et leur immense attachement à leur pays d’origine, le Maroc, exprimant leur estime et considération à l’endroit de l’auguste personne du Roi Mohammed VI pour sa vision et son leadership sur la scène internationale en faveur de la paix, la tolérance et le dialogue interreligieux.