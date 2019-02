‘‘Le Maroc représente un partenaire stratégique avec une position distinguée à la porte de l’Europe et de l’Afrique subsaharienne. Nous reconnaissons l’importance stratégique du Maroc en tant que porte et pont entre l’Europe et l’Afrique, ainsi qu’en tant que leader au niveau du continent. Ces atouts constituent de solides bases pour un engagement stratégique et une coopération active dans de nombreux domaines, notamment les secteurs économiques’’.

Simon Birmingham, Ministre Australien du Commerce