‘‘La reprise de la production et de l’activité industrielle, au sortir de la crise sanitaire induite par le Covid-19, devrait s’opérer en conformité avec de nouvelles normes axées sur les principes de l’économie verte. Le processus de la reprise doit tenir compte de la question environnementale et climatique, en rationalisant la consommation de l’énergie conventionnelle, en minimisant la production des déchets et en favorisant la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. La qualité de l’air observée au Maroc durant l’état d’urgence sanitaire est une source de motivation pour les institutions spécialisées afin de lancer une large évaluation de cette qualité après le déconfinement, dans la perspective d’obtenir une analyse pertinente de l’état de la pollution de l’air au Maroc’’

Soumaya Belkasseh, Membre de l’Alliance Marocaine pour le Climat et Développement Durable (AMCDD)