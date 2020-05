Jaguar Land Rover a été récompensé dans le cadre de la prestigieuse cérémonie « Voiture de l’année au Moyen-Orient ». En effet, le Land Rover Discovery Sport a été élu SUV compact haut de gamme de l’année lors de cette compétition prestigieuse.

L’évènement annuel de renom – qui fête sa septième édition cette année – récompense le secteur automobile de la région, en mettant en exergue les meilleurs modèles commercialisés dans la région MENA.

Le Modèle Range Rover Evoque de la gamme Land Rover a également été présélectionné comme un des véhicules les plus performants dans la même catégorie que le Discovery Sport.

Initialement prévue pour le lundi 30 mars, la cérémonie de remise des prix ‘Voiture de l’Année’ au Moyen-Orient, a été remise sine die, en raison des mesures de distanciation sociale adoptées dans la région. Ceci a poussé les organisateurs à annoncer le mercredi 13 mai, les vainqueurs de l’éditio n 2020 sans cérémonie.

Choisi pour représenter dix pays du Moyen-Orient, le jury des prix ‘Voiture de l’Année’ au Moyen- Orient – comprenant notamment des journalistes automobiles des plus qualifiés et des plus expérimentés – a pour mission d’identifier les meilleures voitures de la région.

A cet effet, chaque juré est requis d’évaluer les véhicules présélectionnés, en fonction de l’expérience de conduite proposée à l’utilisateur.

Salman Sultan – directeur Relations Publiques et Médias Sociaux chez Jaguar Land Rover Moyen-Orient et Afrique du Nord – a expliqué : « Nous sommes ravis de notre succès dans le cadre du prix Voiture de l’Année au Moyen-Orient. Un tel hommage atteste de la qualité des voitures Jaguar Land Rover et de l’expérience de conduite inégalée fournie par nos modèles.

Nous sommes extrêmement fiers du temps et des efforts consentis par nos équipes en termes de conception et de fabrication, en gardant toujours à l’esprit le confort et la satisfaction de notre clientèle comme ultimes priorités».

Bruce Robertson – Directeur général de Jaguar Land Rover Moyen-Orient et Afrique du Nord – a affirmé de son côté : « La portée du prix Voiture de l’Année au Moyen-Orient est déjà connue de tous. Basés sur l’expérience et la lucidité de certains des meilleurs spécialistes du monde automobile de la région, des évènements tels que le prix ‘Voiture de l’Année’ au Moyen-Orient constituent de véritables indicateurs de notre succès et nous encouragent à nous surpasser davantage».

Et lui de continuer : « Les éloges faits au Land Rover Discovery Sport et au Range Rover Evoque sont le témoin de nos valeurs et notre volonté de mettre les besoins de nos clients au coeur de notre activité. C’est d’ailleurs cette même clientèle qui constitue la force motrice de Jaguar Land Rover ».

Land Rover Discovery Sport – SUV compact haut de gamme de l’année

Le tout dernier membre de la famille Discovery, le Discovery Sport – issu d’une lignée fière de SUV à la pointe de la technologie – constitue le plus polyvalent des véhicules de sa catégorie. Repoussant les limites des SUV compacts de sa catégorie, le nouveau Discovery Sport est plus que jamais avancé sur le plan technologique, proposant un design extérieur plus attrayant, un intérieur transformé et une connectivité améliorée.

De plus, sa nouvelle carrosserie est de 13% plus robuste que la précédente, avec des sous-châssis solidement fixés qui réduisent bruits et vibration dans l’habitacle, ce qui fait de ce modèle un des SUV les plus sûrs et les plus confortables jamais construits.

Range Rover Evoque nouvelle génération – Présélectionné comme SUV compact haut de gamme de l’année

Le Range Rover Evoque de nouvelle génération, modèle multi-primé de la gamme Range Rover – élu notamment plus bel intérieur de l’année lors du Festival Automobile International de Paris– reprend le style et l’esprit de son prédécesseur.

Ce luxueux SUV de ville est construit sur la nouvelle architecture transversale de Land Rover, combinant l’héritage inégalé de Range Rover et une technologie de pointe.

L’Evoque est le premier SUV luxueux compact à être certifié compatible avec les nouveaux objectifs stricts d’émissions. Il a même remporté la note maximale de cinq étoiles dans le classement Euro NCAP.

Avec plus de 200 prix internationaux remportés depuis son lancement, le Range Rover Evoque a renforcé son statut en tant que l’un des SUV compact luxueux les plus raffinés, les plus performants et les plus sûrs sur le marché.