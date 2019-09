‘‘Personne ne sera écarté de l’équipe nationale, le mérite demeure la seule condition pour faire partie de la sélection nationale. Je privilégie la liste élargie pour mieux connaître le niveau de chaque joueur et donner à chacun sa chance. Les joueurs locaux disposent de potentialités importantes. Les joueurs marocains ont beaucoup de talents, il faut se focaliser sur un plan de jeu qui correspond aux qualités des joueurs de l’équipe nationale. Les entraînements seront axés davantage sur la condition physique pour marquer plus de buts. Et plusieurs changements vont se faire sur tous les plans afin d’atteindre le niveau souhaité’’.

Vahid Halilhodzic, Sélectionneur National