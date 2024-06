La Compagnie Marocaine des Œuvres et Objets d’Art (CMOOA) annonce sa 80e vente aux enchères qui se tiendra le mercredi 12 juin 2024 à 17h à Casablanca.

Pour l’occasion, 122 œuvres d’art moderne et contemporain issues de prestigieuses collections particulières marocaines seront présentées, parmi lesquelles de grands noms de la peinture marocaine comme Latifa Toujani, Ahmed Cherkaoui, Jilali Gharbaoui, Mohammed Kacimi, Mohamed Melehi, Chaïbia Tallal, Miloud Labied, Farid Belkahia, Saâd Ben Cheffaj, ainsi que des peintres étrangers tels que Jacques Majorelle, Édouard Edy Legrand et Paul Elie Dubois.

La vente aux enchères offrira aux amateurs et collectionneurs d’art une grande manifestation à travers un narratif de l’Histoire de l’Art et de la modernité artistique marocaine, où certaines figures éminentes ont eu un rôle déterminant à leur époque. Une Histoire qui vit à nouveau et que nous célébrons ensemble.

Vente de Juin 2024:

Exposition publique Du 28 mai au 11 juin 2024 De 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00.

Vente aux enchères Le mercredi 12 juin 2024, 17h À la salle de vente de la CMOOA 5, Rue Essanaani, Triangle d’Or, Casablanca.

N.B. : Participation physique, par téléphone ou ordre d’achat.