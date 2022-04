La Commission des Investissements n°85, réunie mercredi à Rabat, sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a examiné 17 projets de conventions et avenants à des conventions, et en a approuvé 15 pour un montant global de 10,8 milliards de dirhams (MMDH) permettant la création de 2.907 emplois directs et indirects.

Les projets d’investissements examinés sont dominés par le secteur des télécommunications, avec 5,7 MMDH, soit près de 53% du montant global projeté, suivis en seconde position par le secteur de l’Industrie, qui totalise près de 3,2 MMDH, indique le Département du Chef du gouvernement dans un communiqué publié à l’issue de cette réunion.

Les projets à capitaux nationaux ou mixtes représentent la majeure partie des investissements projetés avec près de 9,2 MMDH, ajoute la même source.

A cette occasion, le Chef du Gouvernement a tenu à rappeler l’importance de l’Investissement, principal levier de la relance économique et relais essentiel pour créer des emplois.

A ce titre, le Gouvernement est entièrement mobilisé en faveur de la mise en œuvre des réformes structurelles à mener afin de dynamiser l’investissement sur l’ensemble du territoire national, et ce dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du Roi, relatives à la Charte de l’Investissement.

Au cours de cette cinquième commission des investissements, Akhannouch a également rappelé la nécessité de veiller à l’efficacité dans l’instruction des projets examinés par la Commission et de maintenir, comme depuis le début du mandat actuel, une cadence régulière de la tenue des réunions.

Il a, dans ce sens, affirmé que les réunions de la Commission des Investissements constituent non seulement l’occasion d’approuver les nouvelles conventions mais également une opportunité pour faire un point sur l’état d’avancement des projets approuvés lors des réunions précédentes et débloquer les éventuels problèmes rencontrés lors de leur mise en œuvre.

Depuis le début du mandat, cinq Commissions d’Investissement ont été tenues et ont permis l’approbation de 46 projets de conventions et d’avenants pour un montant global de plus de 33,4 MMDH et la création de près de 5.816 emplois directs et 8.475 emplois indirects.

Ces résultats confirment la tendance positive des investissements réalisés au Maroc en dépit d’une conjoncture internationale difficile. Ils sont le fruit des fondamentaux économiques solides du Royaume.

Ont pris part à cette réunion, Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’Eau, Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Fatim Ezzahra El Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, du Travail et des Compétences, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, Fatima Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Leila Benali, ministre de la Transition Energétique et du Développement Durable, et de Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, Faouzi Lekjaa, ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget et Ghita Mezzour, ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargé de la Transition numérique et de la Réforme et de l’Administration.