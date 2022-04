La première tranche de la zone d’activités économiques d’Assilah a été lancée, mardi, sur une superficie de 10 hectares incluant 44 lots industriels.

Ainsi, le wali de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Gouverneur de la Préfecture Tanger-Assilah, Mohamed Mhidia, accompagné du Directeur Général de l’Agence pour la Promotion et le Développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume (APDN), a présidé au siège de la Wilaya de la région, une réunion consacrée au démarrage de cette zone d’activités économiques d’Assilah, d’une superficie de 10 ha incluant 44 lots industriels dont la superficie varie entre 700 et 5.000 m2 visant des activités industrielles, artisanales et commerciales à forte valeur ajoutée.

Lors de cette réunion, tenue en présence du Secrétaire Général de la Wilaya de la région, le Directeur Général du Conseil Régional d’Investissement (CRI), le Vice-président de la commune d’Assilah, le Directeur Régional des impôts ainsi que les représentants des services extérieurs et les investisseurs concernés, Mhidia a mis en avant le démarrage conséquent de la construction des usines, indique un communiqué de l’APDN.

Mhidia a aussi demandé à l’ensemble des partenaires concernés d’accompagner les investisseurs de bout en bout afin de faciliter leur implémentation dans la zone et de lancer dans l’immédiat un nouvel appel à manifestations pour les 23 lots restants.

Le démarrage intervient suite à l’achèvement des travaux d’aménagement, réalisés par l’APDN, en tant que maître d’ouvrage, de la première tranche de la zone d’activités économiques d’Assilah.

Dans le cadre des mesures de relance économique et de la promotion de l’emploi au niveau de la commune d’Assilah visant la redynamisation et la création d’emplois, la wilaya de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima en partenariat avec l’APDN, le Centre Régional d’Investissement (CRI) et la commune d’Assilah, avaient lancé en décembre dernier, un appel à manifestation d’intérêt au profit des industriels souhaitant s’installer au niveau de cette zone, explique la même source. Suite à l’examen approfondi par une commission multipartite présidée par le CRI, 21 projets ont été sélectionnés, ayant répondu aux critères d’éligibilité pour l’installation à la zone économique d’Assilah, précise la même source.

Ces 21 projets répartis en 3 principaux secteurs à savoir : le textile, l’agroalimentaire et la chimie-parachimie, permettront la création de 7.000 emplois directs avec un montant d’investissement prévisionnel de 256 millions de DH.