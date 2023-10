La compagnie aérienne britannique low cost, Jet2, annonce le lancement de deux nouvelles liaisons à destination de Marrakech et d’Agadir.

Ces nouvelles liaisons, opérées par Jet2.com et Jet2Holidays, sont programmées pour l’hiver 2024-2025. Jusqu’à 17 vols seront disponibles tout au long de l’année, à partir d’octobre 2024, fait savoir la compagnie.

Les vols à destination d’Agadir et Marrakech s’effectueront à partir de Birmingham, Bristol, Glasgow, Leeds Bradford et Manchester Stansted.

