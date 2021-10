L’École de plongée de la Marine Royale a été dotée d’une nouvelle tour multifonctionnelle d’entraînement pour les forces spéciales de la Marine Royale.

Inaugurée en présence de responsables militaires marocains et américains, cette installation comprend deux tours métalliques de hauteurs différentes, qui permettent aux forces spéciales de la Marine Royale d’effectuer les entraînements nécessaires pour les différentes techniques de descente rapide et les interventions tactiques de contrôle et d’inspection.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le commandant Abdelnacer Jamal a indiqué qu’en exécution des instructions du Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, et dans le cadre de la coopération militaire maroco-américaine, la tour multifonctionnelle a été inaugurée, ce jeudi, à l’École de plongée de la Marine Royale de Ksar Seghir.

L’objectif de la construction de cette installation est d’assurer la préparation nécessaire et d’améliorer les capacités opérationnelles des forces spéciales de la Marine Royale, afin de se préparer à faire face à l’ensemble des risques et défis auxquels elles peuvent être confrontées, a précisé le commandant Abdelnacer Jamal.

Il a fait savoir, en outre, que des entraînements de descente rapide à partir d’hélicoptères militaires par les techniques de descente en corde lisse et descente en rappel, ont été menés, à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle installation.

Cette initiative vient renforcer la coopération entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique, qui connaît actuellement un développement important, notamment dans les domaines de la formation, d’entraînement et d’échange d’expertises, a-t-il relevé.

Une unité commando des forces spéciales de la Marine Royale a mené, à cette occasion, un entraînement portant sur une intervention pour inspecter des conteneurs suspects, en utilisant les techniques de descente rapide, qui permettent aux forces spéciales d’atteindre, à partir des hélicoptères, des endroits nécessitant une intervention rapide, à l’instar des navires.