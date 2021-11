Le ministre de la Défense israélien, Benny Gantz, effectuera sa première visite officielle au Maroc les 24 et 25 novembre. Il s’entretiendra notamment avec le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, et avec le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Et lors d’une cérémonie officielle, Benny Gantz signera des accords avec le Maroc sur une coopération sécuritaire entre les deux pays.