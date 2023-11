Le Conseil de gouvernement a approuvé ce jeudi le projet de décret n°2.23.951 portant création de la Commission nationale pour le développement numérique, présenté par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, en tenant compte des observations formulées.

Ce projet, portant création d’une Commission nationale pour le développement numérique présidée par le chef du gouvernement, fixe la composition, les prérogatives et le mode de fonctionnement de cette instance en vue de mettre en place un cadre de gouvernance permettant de finaliser la Stratégie nationale pour le développement numérique, d’accompagner sa mise en œuvre et de garantir son efficacité, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.

Présidée par le chef du gouvernement, cette commission dont le secrétariat permanent est assuré par le ministère délégué chargé de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, est composée équitablement du secteur public représenté par les autorités gouvernementales et les établissements publics, ainsi que du secteur privé constitué des instances professionnelles et des experts dans le domaine du digital, a expliqué le ministre délégué.