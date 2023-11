Laprophan, entreprise pionnière de l’industrie pharmaceutique au Maroc, annonce l’acquisition de Amanys Pharma de SPE Capital et Proparco, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires requises.

Selon les informations de l’Infomédiaire, Laprophan et Amanys ambitionnent de former un groupe pharmaceutique diversifié au Maroc et en Afrique, construit autour de pôles spécialisés et complémentaires.

Depuis l’acquisition en 2020, SPE Capital et Proparco ont soutenu le management d’Amanys, avec comme principaux objectifs la croissance soutenue de l’entreprise, l’extension de ses capacités industrielles, et l’amélioration des standards de gouvernance.

Laprophan apportera son expertise industrielle et de R&D afin d’instaurer une nouvelle dynamique. Grâce à ce rapprochement, Laprophan et Amanys seront en mesure d’agir en synergie afin de mieux répondre aux besoins croissants de la santé au Maroc et sur le continent.

Farid Bennis, Président Directeur Général de Laprophan se dit « convaincu que ce rapprochement entre deux acteurs pharmaceutiques présentant de véritables synergies permettra de mieux servir les intérêts des patients au Maroc et plus largement en Afrique ».

Younous Elalamy, Directeur Général d’Amanys a déclaré: « nous sommes ravis de ce partenariat qui permettra d’assurer la poursuite du développement de notre groupe tout en exploitant les différentes complémentarités industrielles et commerciales existantes entre Amanys et Laprophan ».