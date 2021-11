La Commission Régionale Unifiée de l’Investissement (CRUI) de Marrakech-Safi, réunie en fin de semaine dernière dans la cité ocre, a validé 5 grands projets structurants, pour un coût d’investissement de l’ordre de 8,97 milliards de dirhams (MMDH).

Présidée par le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, en présence notamment du substitut du procureur général du Roi, le directeur général des services du Conseil régional et les gouverneurs des provinces de Safi et d’Essaouira, cette réunion s’inscrit dans le cadre des efforts constants visant l’accélération de la cadence des investissements dans la région.

Les projets approuvés, qui se répartissent entre la préfecture de Marrakech (02 projets), la province de Safi (02 projets) et la province d’Essaouira (01 projet), sont de nature à contribuer à créer plus de 1 800 postes d’emploi direct.

Intervenant lors de cette réunion, Kassi-Lahlou a rappelé le cadre réglementaire régissant les travaux de cette commission, tout en mettant l’accent sur la nécessité de l’accélération de la cadence du traitement des dossiers.

Dans ce cadre, il a indiqué que la tenue régulière des réunions de la CRUI contribue à l’examen des dossiers, dans les meilleures conditions et les délais les plus brefs, au service de l’investissement, le développement et la promotion de l’emploi dans la région Marrakech-Safi.

Concernant les deux projets intéressant la préfecture de Marrakech, Kassi-Lahlou, a fait savoir que ces grands projets structurants constituent une priorité dans le cadre du Programme de Développement Régional (PDR) et pour l’ensemble des autres intervenants avec le soutien et la coordination des services de la wilaya. L’objectif étant l’accélération de la réalisation de ces projets selon un calendrier précis.

De son côté, le directeur général du Centre Régional d’Investissement (CRI) de Marrakech-Safi, Yassine Mseffer, a donné un aperçu général sur les dossiers traités par la commission ainsi qu’un bilan des travaux des commissions préparatoires relatives à l’étude des dossiers.

Les gouverneurs des provinces de Safi et d’Essaouira, les présidents des conseils communaux et les services décentralisés concernés ont de leur côté, mis l’accent sur l’importance des projets objet de la réunion, qui intéressent les deux provinces ainsi que sur leurs répercussions positives.

Il est à rappeler que la CRUI de Marrakech-Safi a tenu, depuis le début de l’année courante, 52 réunions ayant permis d’examiner quelque 182 dossiers sur 218 dossiers validés par le CRI.

La CRUI a aussi donné un avis favorable ou sous condition, au profit de quelque 87 projets avec 80 procédures contractuelles.

Le montant global de ces investissements, qui prévoient de créer près de 25.000 emplois, s’élève à quelque 15,4 milliards de DH.