La Mutuelle Générale du Personnel des Administrations Publiques (MGPAP), en la personne du président de son Conseil d’Administration, My Brahim El Othmani, a été élue à la tête du Bureau exécutif de l’Union Africaine de la Mutualité (UAM), en signe de reconnaissance du travail accompli par la MGPAP pour assurer une prise en charge sociale de qualité pour ses adhérents, leurs partenaires et leurs ayants droit.

Cette distinction a eu lieu à l’occasion de la réunion du Bureau exécutif de l’Union Africaine de la Mutualité (UAM), tenue en présence des Premier et deuxième vice-présidents de l’Union, Babassa Djikine et Ngom Babacar, et de sa trésorière, Fatouma Mouigni.

« La MGPAP a été élue, à l’unanimité, à la tête de cette organisation non-gouvernementale africaine », a annoncé My Brahim El Othmani, président du conseil d’administration de la MGPAP, exprimant sa détermination à mener à bien les missions qui lui ont été confiées à la tête de cette instance africaine. Il a, par ailleurs, relevé que la désignation de la MGPAP à la tête du Bureau exécutif de l’UAM reflète la « pleine conviction des pays membres du leadership du Maroc dans le secteur et leur appréciation de l’Initiative Royale concernant la généralisation de la protection sociale », annonçant la tenue de la 4éme assemblée générale ordinaire de l’UAM au Maroc.