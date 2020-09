La Néerlandaise Anna van der Breggen a remporté, samedi, la course féminine des Championnats du monde de cyclisme sur le circuit italien d’Imola.



La championne olympique en titre a attaqué à 40 kilomètres de l’arrivée et gagné avec près d’une minute et demie d’avance sur sa compatriote Annemiek van Vleuten et l’Italienne Elisa Longo Borghini, au terme des 143 kilomètres de course.



La Néerlandaise de 30 ans est la première à réaliser ce doublé la même année depuis la Française Jeannie Longo en 1995. Elle a donné son quatrième titre en quatre ans aux Pays-Bas, la nation-phare du cyclisme féminin.