Le président kényan Uhuru Kenyatta a donné ses ordres au gouvernement pour rénover et moderniser neuf stades à travers le pays d’ici fin décembre pour en faire des installations à la hauteur des standards internationaux.



«J’ordonne au ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine de travailler 24 heures sur 24 pour que ces installations soient achevées, prêtes à être mises en service d’ici la fin décembre 2020», a déclaré le président kényan en ouvrant samedi le stade Nyayo de Nairobi, qui a subi des rénovations qui ont duré plus de deux ans. Outre le stade de Nyayo, d’autres installations sportives du pays devront bénéficier d’un lifting au niveau international pour promouvoir le sports dans le pays, a ajouté Kenyatta.



«Notre objectif est de faire en sorte que nos installations sportives puissent se comparer aux meilleurs stades dans le monde», a-t-il souhaité. Il a assuré, dans ce cadre, que le gouvernement avait mis de côté des fonds pour moderniser le parc de sports, de loisirs et de divertissement Jamhuri à Nairobi; en plus de la modernisation des installations sportives à Eldoret, Marsabit, Meru, Chuka, Kisumu, Nyeri, Makueni, Wanguru à Kirinyaga et Kirigiti à Kiambu.



Le président Uhuru a souligné que le gouvernement national travaillera également avec les gouvernements des comtés pour cofinancer la rénovation des installations sportives cibles.



«Nous sommes en pourparlers avec les gouvernements des comtés de Mombasa, Kakamega, Narok et Kisii pour cofinancer et mettre à niveau aux normes internationales les installations existantes dans leurs comtés», a-t-il déclaré.



Le président a également demandé au ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine de redoubler d’efforts pour convoquer à nouveau les grands événements sportifs qui ont été reportés en raison de la pandémie de Covid-19.