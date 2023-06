La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a exprimé son admiration pour le sélectionneur national marocain, Walid Regragui, ainsi que pour l’équipe des Lions de l’Atlas. Cet éloge fait suite à l’exploit historique réalisé par l’équipe nationale lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, où elle s’est qualifiée de manière méritée pour les demi-finales sous la direction de Regragui.

Profitant de sa visite au Maroc, où elle est arrivée le samedi 17 juin, la DG du FMI a saisi l’occasion de se rendre au Complexe sportif Mohammed VI, situé à Maâmora, à quelques kilomètres de Salé. Elle y a rencontré les joueurs des Lions de l’Atlas ainsi que leur entraîneur, en présence de Fouzi Lakjaâ, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), et des responsables du FMI.

Elle a eu droit à un maillot de la sélection marocaine avec son nom et a pu échanger quelques passes avec les joueurs, notamment Abdessamad Ezzalzouli, et Bilal El khannouss.

L’exploit réalisé par les Lions de l’Atlas lors de la Coupe du Monde 2022 a été salué par Kristalina Georgieva, affirmant qu’il a inspiré le monde entier pendant la FIFA World Cup. Elle a souligné que cela démontrait que le travail sérieux et la persévérance portaient leurs fruits, permettant à l’équipe marocaine de relever les défis sportifs et de décrocher une méritoire quatrième place.

Il convient de noter que la visite de Kristalina Georgieva au Royaume du Maroc s’inscrit dans le cadre des préparatifs en cours pour l’organisation des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale, prévues à Marrakech du 9 au 15 octobre 2023. Cette visite témoigne de l’importance accordée par le FMI à la réussite économique et sportive du Maroc.

