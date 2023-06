Jazzablanca se prépare à faire vibrer la ville avec sa musique et son ambiance incomparables. Le festival vient ainsi apporter une belle offre musicale pour égayer le début d’été à Casablanca !

À Anfa Park (concerts payants), comme à la Place des Nations Unies (concerts gratuits), la 16e édition promet de vous plonger dans un univers unique, où la magie de la musique règne en maître.

À J-3 du début des festivités, Jazzablanca connaît un engouement sans précédent ! Il ne reste que quelques places disponibles.

Jazzablanca, accessible pour tous à la Place des Nations-Unies

Engagés auprès de la jeunesse marocaine et unis par des valeurs communes, Jazzablanca et la Fondation BMCI œuvrent chaque année pour valoriser et mettre en avant les talents nationaux. Depuis 2014, Jazzablanca propose une programmation gratuite à la Place des Nations-Unies.

Libre d’accès, la scène BMCI incarne la dimension urbaine et inclusive d’un festival profondément attaché à sa ville, qui se veut accessible à tous. Pour 2023, et suite à l’appel à projets lancé en début d’année, la scène BMCI accueillera 6 groupes marocains, dont les registres et sensibilités musicales font la belle part aux musiques du Sud. Ces musiciens feront voyager le public sur des rythmes à la fois ancestraux et résolument modernes, reflétant la richesse et la diversité culturelle du Maroc d’aujourd’hui.

Préparez-vous à une déferlante de talents ! Découvrez Izouran N-Sahara, véritable écho du désert, le duo électrisant Sound of Mint, Khmissa, mélange détonnant de rock et de rythmes gnaoua, Tarwra N-Tiniri, passionnés de poésie amazigh, le groupe Badil, fusion de vibrations sahariennes et de rock psychédélique, et Jubantouja, fresque enchanteresse d’Indie Folk et Pop Rock.

Ces joyaux de la scène émergente brilleront chaque soir à la Place des Nations-Unies à partir de 19h30.

Jeudi 22 juin :

19H30 : Izouran N-Sahara : La formation originaire de l’oasis M’hamid Elghizlan, envoûtera le public de par son authenticité en interprétant l’album “Tinsant”, une ode à la richesse musicale du désert.

: La formation originaire de l’oasis M’hamid Elghizlan, envoûtera le public de par son authenticité en interprétant l’album “Tinsant”, une ode à la richesse musicale du désert. 20H50 : Sound of Mint: Duo formé par Fadel Lahlou et Joël Pellegrini. Il propose un mélange mystique entre musique électro et instruments africains.

Vendredi 23 juin :

19H30 : Khmissa : Groupe lauréat du tremplin L’Boulevard dans la catégorie musique fusion, la formation offrira un concert alliant rock et gnaoua et interprétera son dernier EP, “Bouchachia”, tout juste sorti en janvier dernier.

: Groupe lauréat du tremplin L’Boulevard dans la catégorie musique fusion, la formation offrira un concert alliant rock et gnaoua et interprétera son dernier EP, “Bouchachia”, tout juste sorti en janvier dernier. 20H50 : Tarwa N-Tiniri: Natif de Ouarzazate, le groupe Tarwa N-Tiniri sera également de la partie, avec son amour de la poésie amazighe, et sa fusion inédite entre le blues et les chants traditionnels du sud-est du Maroc.

Samedi 24 juin :