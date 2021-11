La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a ouvert, ce lundi à Tanger, une école de police, la 6ème du genre au Maroc, et ce dans le cadre d’un processus ambitieux visant à créer des pôles régionaux de formation policière et à promouvoir la qualité et l’efficacité de cette formation au Maroc. Erigée sur une superficie totale de 6.380 m2, avec une capacité d’accueil de 924 stagiaires, cette école comprend des installations intégrées, comme des espaces d’hébergement, des amphithéâtres et autres espaces aux usages multiples, 9 salles de cours théoriques et une salle de langues étrangères, ainsi que d’autres espaces pour l’éducation physique et sportive et l’autodéfense, en plus d’une bibliothèque dotée d’une salle de lecture. Cette école comporte également d’autres installations administratives et des espaces de formation et d’entraînement paramilitaire. Il s’agit notamment d’un complexe administratif composé de 12 bureaux, une salle de réunion, une cuisine, deux restaurants d’une capacité de 150 stagiaires, et une cour d’honneur.