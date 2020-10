Une antenne de la FIFA sera ouverte début 2021 à Paris, après «l’accord» lundi entre le président français Emmanuel Macron et le patron de l’instance, Gianni Infantino, a annoncé mardi la fédération internationale de football. Il s’agit, pour l’instance basée à Zurich, «de consolider ses relations avec la France et la francophonie, ainsi que l’UNESCO et l’Agence française de développement».

Lors d’un entretien lundi, auquel participait également le président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët, Gianni Infantino et Emmanuel Macron «se sont mis d’accord sur le principe de l’ouverture d’une antenne de la FIFA à Paris» début 2021.

Les équipes de «Choose France», le programme français destiné à attirer les investisseurs étrangers, doivent désormais travailler aux «modalités opérationnelles» de cette implantation, ajoute la FIFA dans un communiqué.

Fondée à Paris en 1904 par les fédérations française, belge, néerlandaise, espagnole, suédoise, suisse et danoise de football, présidée de 1920 à 1954 par le père français de la Coupe du Monde Jules Rimet, la FIFA est installée en Suisse depuis 1932.

Elle y bénéficie du statut d’association à but non lucratif – malgré des réserves chiffrées à 2,74 milliards de dollars dans son dernier rapport annuel -, fiscalement plus favorable que celui des sociétés.

Elle est également soumise à la justice suisse, qui a ouvert une vingtaine d’enquêtes pénales sur la vague de scandales qui ont agité le football mondial depuis 2015, dans lesquelles l’instance est le plus souvent partie civile.