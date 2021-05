Les travaux du congrès international annuel de la fondation Approches ont débuté vendredi à Fès, autour de la thématique ‘’les sciences humaines et sociales et l’édification civilisationnelle et culturelle’’.



Cette manifestation, initiée en partenariat avec la direction régionale de la culture Fès-Meknès, connait la participation, en présentiel et à distance, de plus de 60 participants du Maroc, d’Egypte, d’Arabie saoudite, du Koweït, de France et de Palestine.

Les participants plancheront deux jours durant, dans le cadre de séances thématiques, sur l’examen de la relation des sciences sociales et humaines aux questions d’identité, d’histoire, de civilisation et de culture.



Inaugurant les travaux de cette édition, le président du comité scientifique de la fondation Approches, Ahmed Cherrak, a mis l’accent sur l’importance accordée par cette structure aux sciences sociales et humaines, qui prennent de plus en plus de l’ampleur et touchent différentes disciplines.



‘’Les sciences sociales sont pionnières dans le vaste domaine de la pensée critique contemporaine’’, a-t-il dit, notant que ce congrès débattra de cette thématique des prismes de la philosophie, de la sociologie et de la littérature, en vue de mettre en lumière la contribution des sciences sociales et humaines dans la construction civilisationnelle et culturelle.



Pour Jamal Boutayeb, président de la fondation Approches, cet événement offre aux spécialistes une opportunité de célébrer la recherche et la production scientifique dans le domaine des sciences humaines et sociales et passer en revue leurs contributions et manifestations en art et littérature.



Lors de ce congrès, des chercheurs concourent pour le Grand prix attribué par la Fondation, qui vise à valoriser la recherche scientifique et promouvoir le patrimoine intellectuel et la production des académiciens et chercheurs. Les recherches admises par le comité scientifique seront publiées dans un ouvrage en deux tomes. Les trois heureux gagnants du Prix international de la recherche scientifique 2020 seront annoncés ce samedi.