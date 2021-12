La Fondation Attijariwafa bank entame sa saison culturelle avec la traditionnelle exposition de son programme pédagogique Académie des Arts. Cette exposition sous le thème « L’art, source de perpétuelle réinvention » entièrement réalisée par de jeunes élèves parrainés, est un signal fort de la Fondation pour aller à la rencontre du public et renouer le contact avec les acteurs de l’art au Maroc.

« L’art, source de perpétuelle réinvention »

Organisée à l’espace d’art Actua au siège d’Attijariwafa bank du 1er décembre 2021 au 30 janvier 2022, « L’art, source de perpétuelle réinvention » met en lumière les productions artistiques des élèves de la promotion de l’Académie des Arts inscrite entre 2019-2021. Une promotion exceptionnelle ayant coïncidé avec le début de la pandémie en 2020 et avec laquelle la Fondation Attijariwafa bank a anticipé l’arrêt des ateliers en présentiel en mutant le programme en digital. La Fondation a travaillé main dans la main avec les élèves afin de leur permettre de s’approprier l’art comme un moyen pour se réinventer et penser le monde d’aujourd’hui et de demain.

La particularité de cette promotion vient aussi de la diversité des sujets traités et des outils pédagogiques préconisés, puisque la Fondation Attijariwafa bank et le corps professoral en charge de l’Académie des Arts ont favorisé l’expérimentation ; les élèves ont été amenés à faire de la recherche pour mieux cerner le sujet du Covid-19, à créer des œuvres à la fois artistiques et éducatives guidées par la sensibilisation, la positivité, l’aspiration à un avenir meilleur.

La promotion s’est aussi démarquée par sa capacité à relever le challenge artistique « Ibda3mendarek » (Crée de chez toi) imaginé par la Fondation en 2021, une première dans l’histoire de l’Académie des Arts. « Ibda3mendarek » a permis aux élèves de s’exprimer sur leur vécu face au Covid-19 favorisant la compétitivité et l’esprit du dépassement de soi, donnant lieu à 200 productions artistiques entre peinture, écriture et multimédia. 12 gagnants ont été consacrés et verront leurs créations accrochées dans l’exposition.

En route pour la 6e promotion

Être lauréat de l’Académie des Arts et faire partie de la 6e promotion, est devenu une réalité pour 150 élèves âgés entre 12 et 17 ans issus des écoles publiques de Casablanca et recrutés sur une durée de 2 années avec la contribution effective de l’Académie Régionale d’Éducation et de Formation de la région Casablanca-Settat (AREF).

La 6e promotion 2021-2023 sera amenée à travailler sur la thématique du patrimoine artistique au Maroc afin de marquer un retour aux sources tout en continuant de challenger la créativité des apprenants et aider à sortir davantage du cadre académique de la création artistique. L’idée est d’aller vers des pratiques plus contemporaines (exemple le Street-art) remettant en question l’art, sa définition et son rôle dans une société en perpétuel changement.

Perpétuée depuis 2009, l’Académie des Arts est réalisée avec l’aide de l’AREF. Elle confirme l’engagement de la Fondation Attijariwafa bank en faveur d’une jeunesse assoiffée d’apprentissage et d’exploration artistique.