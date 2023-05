La Fondation Renault Maroc a fait de nouveau don de deux Renault Master de transport scolaire en faveur de la province de Fahs Anjra à Tanger. La cérémonie de remise des clés s’est déroulée à l’usine Renault Group de Tanger, en présence des représentants des autorités locales, des instances de l’éducation nationale de la région et des membres de la direction du Groupe Renault Maroc et de la Fondation.

Avec cette contribution, la Fondation porte à 20 le nombre de Renault Master qui sillonnent les 7 communes de la province de Fahs Anjra, visant à renforcer la lutte contre l’abandon scolaire en milieu rural.

Lancé en 2012, ce projet d’appui au transport scolaire vise à rendre accessibles les collèges-lycées publics de la province. Le programme permet aujourd’hui à plus de 2100 élèves de poursuivre leur scolarité en mettant à leur disposition un transport scolaire efficace et sécurisé.

La Fondation Renault Maroc a fait de la lutte contre l’abandon scolaire une de ses priorités car, chaque année, ce sont encore plusieurs centaines de milliers d’enfants qui quittent le système scolaire. Les difficultés d’accès, l’éloignement, le manque de transport et l’échec scolaire l’école constituent les principales raisons de cette déperdition, en particulier pour les jeunes filles.

En plus de l’appui à la mobilité scolaire, la Fondation a développé des initiatives visant à rendre l’éducation plus accessibles, tels que des classes d’enseignement préscolaire pour les plus jeunes, la réhabilitation des écoles publiques, des projets éducatifs parascolaires pour appuyer l’accès aux livres, et un programme de bourses pour les lycéens méritants.

Depuis sa création, la Fondation Renault Maroc s’est concentrée sur des problématiques d’envergure nationale telle que l’éducation, le développement durable et la sécurité routière. Ainsi, la Fondation a permis d’illustrer les engagements et l’action de Renault Group au Maroc en matière de RSE.