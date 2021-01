Le premier ministre Jean Castex a affirmé, vendredi soir, que la France se donne “une chance” avant de procéder à un 3ème confinement face à la propagation inquiétante du Covid-19, tout en annonçant un durcissement des restrictions contre l’épidémie.

“Ce soir, nous considérons, au regard des derniers jours, que nous pouvons encore nous donner une chance de l’éviter (le renconfinement ndrl)”, a déclaré Castex au terme d’un Conseil de défense sanitaire, présidé à l’Elysée par le chef de l’Etat Emmanuel Macron, le deuxième en trois jours.

En complément des mesures du couvre-feu qui ont produit des effets “réels mais insuffisants”, a-t-il dit, le gouvernement a décidé de prendre des mesures complémentaires.

Il s’agit notamment de l’interdiction, sauf motif impérieux, à partir de dimanche à 00H00 de toute entrée en France et de toute sortie à destination ou en provenance d’un pays extérieur à l’Union européenne, a précisé Castex.

Toute entrée en France à partir d’un pays de l’UE sera conditionnée à la réalisation d’un test PCR à l’exception des travailleurs transfrontaliers, a ajouté le premier ministre, expliquant que tous les déplacements en provenance et en direction de tous les territoires français ultra-matins seront également soumis désormais à la production de motif impérieux.

A compter de dimanche prochain, les centres commerciaux non-alimentaires d’une surface supérieure à 20.000 m2 seront fermés, alors que les jauges seront renforcées dès lundi dans toutes les grandes surfaces.

Côté économique, le premier ministre a souligné que “le quoi qu’il en coûte” (prêts garantis par l’Etat, fonds de solidarité, chômage partiel) continuera de s’appliquer pour tous les salariés et les entreprises concernés, a-t-il dit, notant que dans toutes les entreprises où cela est possible, le recours effectif au télétravail devra être renforcé.

Une concertation sera conduite lundi avec les partenaires sociaux pour en définir les modalités, a relevé Castex, faisant observer que ce principe sera appliqué de la même manière dans les administrations publiques.

Et de poursuivre que la police et la gendarmerie seront mobilisées pour contrôler le non respect du couvre-feu, l’organisation des fêtes clandestines et l’ouverture illégales de restaurant dans des proportions renforcées, faisant observer qu’une consigne de particulière fermeté sera appliquée pour les fraudeurs.

Castex a également annoncé le renforcement dès la semaine prochaine de la stratégie nationale tester, alerter, protéger, faisant appel au sens de responsabilité de ses concitoyens et au strict respect de ces mesures.

Concernant la stratégie vaccinale, il a fait savoir que près de 1,5 millions de français ont reçu une première injection du vaccin anti-Covid.

“Notre devoir est de tout mettre en oeuvre pour éviter un nouveau confinement”, a-t-il dit, avertissant que les prochains jours seront “déterminants”.

Les annonces faites par le premier ministre interviennent dans le sillage d’une recrudescence inquiétante des contaminations au Covid-19 et de la détection de milliers de cas des nouveaux variants britannique et sud-africain.

La presse évoquait trois scénarios à l’étude par l’exécutif à savoir maintenir le “statut quo”, instaurer un reconfinement “light” comme celui de novembre dernier ou opter pour un confinement strict comme au début de la pandémie.