La Fédération royale marocaine de cyclisme (FRMC) a lancé un programme à distance visant le “développement des connaissances du cycliste marocain”.



Ce programme se présente sous forme d’ateliers périodiques de formation à distance encadrés par des arbitres et des entraîneurs nationaux afin de développer les connaissances des cyclistes dans les volets techniques et éthiques, a indiqué samedi la FRMC dans un communiqué.



Le volet technique du programme ambitionne d’initier les coureurs cyclistes aux nouvelles techniques d’entraînement, aux aspects scientifiques de préparation des courses, ainsi qu’aux régimes alimentaires adéquats, a précisé la même source.



Pour ce qui est du volet éthique et d’arbitrage, ce programme vise à consolider les connaissances des athlètes en matière de règlements appliqués aux coureurs cyclistes et en ce qui concerne le programme de lutte contre le dopage.