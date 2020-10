Le milieu offensif international français Hatem Ben Arfa, nouvelle recrue des Girondins de Bordeaux, a été testé positif au Covid-19 en raison de la présence de “résidus” du virus contracté durant l’été, rapporte samedi la presse sportive.

“Ce sont des résidus qui ont été décelés. Il n’est pas contagieux et peut s’entraîner normalement sans risque de contamination pour ses coéquipiers et le staff”, ajoutent les médias qui citent le club.



Avant de s’engager avec Bordeaux, son sixième club en Ligue 1, Ben Arfa (33 ans) avait passé mercredi la visite médicale et un test du Covid-19 par précaution, précise-t-on.



Les résultats sont tombés jeudi matin peu avant son premier entraînement avec sa nouvelle équipe. Mais malgré cette positivité, le joueur a été autorisé à prendre part aux entraînements et a été présenté à la presse deux heures plus tard.