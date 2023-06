L’Assemblée générale extraordinaire de la Fédération Royale Marocaine de Tennis (FRMT), tenue samedi à Rabat, a approuvé, à l’unanimité, l’amendement de l’article 5 de ses statuts, plaçant désormais le padel et le beach-tennis parmi les sports relevant de la FRMT.Ainsi, 63 voix ont voté pour cet amendement sur un total de 75 membres ayant le droit de vote.

En vertu de cet amendement, la FRMT sera habilitée à organiser les compétitions et les participations du Maroc aux échelons continental et international dans les sports de padel et de beach-tennis.

S’exprimant à cette occasion, le président de la FRMT, Fayçal Laraichi, a affirmé que le padel connait un grand essor à travers le monde et au Maroc, relevant que le Royaume compte plus de 12 terrains pour la pratique de cette discipline, facile à jouer et qui ne nécessite pas de grands moyens.

Selon lui, l’article 5 des statuts ne stipulait pas expressément que le padel et le beach-tennis sont régis par la FRMT, soulignant que pour intégrer la fédération internationale de la discipline, il était nécessaire de procéder à l’amendement de cet article.Il a noté, dans ce sens, que les statuts ainsi amendés seront soumis au ministère de tutelle en vue de leur approbation.Par ailleurs, la Fédération a tenu ses assemblées générales au titre des saisons sportives 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.Au début des travaux de ces assemblées, lecture a été donnée aux rapports moraux, qui ont été discutés puis approuvés à l’unanimité.Ces rapports ont passé en revue les différentes activités organisées par la FRMT aux niveaux national et international, à l’instar du Grand Prix Hassan II de tennis, le GP SAR la Princesse Lalla Meryem, les matches Maroc-Vietnam, comptant pour les qualifications du groupe mondial II de la Coupe Davis, outre des sessions de formation au profit des entraineurs et arbitres.

Les textes ont également énuméré les performances réalisées durant ces saisons sportives, à l’image du titre du championnat d’Afrique dans les différentes catégories, deux médailles lors des jeux africains (Maroc-2019) et la qualification de Malak El Allami et Reda Bennani au 2è tour de Roland-Garros Juniors, qui y ont pris part au tableau final, aux côtés de leur compatriote Aya El Aouni.

Les rapports ont, en outre, évoqué les participations de la FRMT aux rencontres et congrès internationaux, tout en soulignant le rôle de l’instance fédérale dans la promotion de la balle jaune et l’augmentation du nombre des associations et pratiquants, notamment les jeunes catégories.L’accent a également été mis sur l’importance de développer la relation entre la Fédération et les clubs et élargir la base des pratiquants, à travers la mise en action de la direction technique nationale.Quant aux rapports financiers, ils ont fait état d’un déficit au niveau des recettes, notamment en 2020, une année marquée par le gel des activités sportives en raison du covid-19.

Par ailleurs, soulignons qu’à cette même occasion, Fayçal Laraïchi a été réélu à l’unanimité président de la FRMT pour un nouveau mandat.