La Jordanie a exprimé, ce samedi, son soutien total au “Royaume frère du Maroc dans toutes les démarches qu’il entreprend pour protéger ses intérêts nationaux, son intégrité territoriale et sa sécurité”.



Le ministère jordanien des Affaires étrangères et des Expatriés a souligné, dans un communiqué, que “le Royaume de Jordanie affirme son soutien aux mesures ordonnées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour rétablir la sécurité et la sûreté dans la zone tampon de Guergarate, à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie, et pour assurer la sécurité des citoyens et la fluidité de la circulation et du trafic commercial.”



Le communiqué a condamné “l’incursion illégale à Guergarate, qui viole les accords signés et pousse vers une menace pour la sécurité et la stabilité”.



Le ministère a réitéré la position claire et ferme de la Jordanie en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et de sa souveraineté sur l’ensemble de ses territoires, exprimant son soutien aux efforts visant à parvenir à une solution politique à la question du Sahara marocain, conformément aux décisions de légitimité internationale et à l’initiative d’autonomie lancée par le Maroc.