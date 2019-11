– Gabon : Le gouvernement vient de lancer un programme d’un montant de 117,4 millions d’euros (77 milliards de francs CFA) pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement du « Grand Libreville ».

– Soudan du Sud : Les Etats-Unis ont rappelé leur ambassadeur, Thomas Hushek, pour consultations après l’incapacité des parties au conflit à former un gouvernement d’union nationale avant la date butoir du 12 novembre, a annoncé le département d’Etat américain.

– Rwanda : La plateforme « 50 millions de femmes africaines ont la parole » (50MAWS), conçue pour répondre aux besoins d’information des femmes chefs d’entreprise, a été officiellement lancée, ce mardi à Kigali, lors de la seconde journée du Sommet mondial sur le Genre.

– Afrique du Sud : Le pays fait face à un réel risque de ralentissement économique prolongé avec une aggravation du chômage et des inégalités, en cas d’échec du gouvernement de mettre en œuvre des réformes rapides, a indiqué le Fonds Monétaire International (FMI).

– Tunisie : Le Rapport sur l’état de la démocratie dans le monde au titre de l’année 2019 pour la région Afrique et Asie occidentale a été lancé, ce lundi à Tunis, par l’Institut pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA international), lors d’un colloque auquel ont assisté des ambassadeurs et des représentants d’ONG, de partis politiques, des médias et de la société civile.

– Ghana : Le tourisme peut contribuer à une meilleure égalité entre hommes et femmes, en fournissant à la gente féminine plus de possibilités d’autonomisation par rapport aux autres secteurs, ont relevé, ce lundi à Accra, les participants au premier congrès régional sur l’autonomisation des femmes dans le secteur touristique, focus sur l’Afrique.

– Rwanda : La ministre rwandaise de la Solidarité, du Développement social, de l’Egalite et de la Famille, Jamila Moussali, a représenté le Roi Mohammed VI à l’édition 2019 du Sommet mondial sur le Genre, « Global Gender Summit », dont le coup d’envoi a été donné ce lundi à Kigali.

– Djibouti : Une importante délégation parlementaire marocaine participe à la 75ème session du Comité exécutif de l’Union parlementaire africaine (UPA) et à la 42ème session de la Conférence de l’Union, dont les travaux se sont ouverts lundi.

– Maroc-Mauritanie : Un projet de programme exécutif du mémorandum d’entente entre les deux pays dans le domaine des Habous et des affaires islamiques a été signé ce lundi à Rabat.

– Egypte : La zone de libre-échange continentale et l’impact de l’amélioration de la facilitation des échanges et de l’intégration régionale en Afrique du Nord sont au centre de la 34ème réunion du Comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts de l’Afrique du Nord, dont les travaux ont démarré ce lundi à Assouan, en Egypte, avec la participation du Maroc.

– Afrique du Sud : Les Sud-Africains s’inquiètent pour leur sécurité en raison de la criminalité qui augmente dans le pays, faisant du pays le cinquième le plus dangereux au monde, selon le groupe de sondage mondial Gallup.

– Sénégal : Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a validé un prêt de 62,5 millions d’euros en faveur du pays pour soutenir la première phase du Programme d’appui à la mobilisation des ressources et à l’efficacité des réformes (PAMRER I).

– Namibie : Plus d’un million d’électeurs namibiens se rendront, ce mercredi, aux urnes pour élire leur président, dans un scrutin qui semble acquis pour le parti au pouvoir, l’Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (Swapo).

– Kenya : Le nombre des salariés gagnant moins de 30 000 shillings (environ 300 dollars) par mois est passé à près de la moitié du nombre total de travailleurs occupés recensé dans les registres du gouvernement, mettant ainsi à nu l’inégalité de revenus qui prévaut dans le pays, révèlent des données du Bureau national des statistiques du Kenya (KNBS).

– Sénégal : Le pays a signé, avec la République Tchèque, un accord de financement d’un montant de 56,8 millions d’euros, portant sur la réhabilitation des aéroports régionaux de Saint-Louis et Ourossogui-Matam.

– Egypte : Le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a représenté le Roi Mohammed VI à la 4ème édition de l’Africa Investment Forum (Forum de l’investissement en Afrique) qui s’est tenue en fin de semaine dernière dans la nouvelle capitale administrative de l’Egypte (Nord-est du Caire).

– Ghana : La 3ème édition de la conférence « Music In Africa », un événement panafricain destiné aux acteurs de l’industrie musicale, se tiendra du 28 au 30 novembre à Accra.

– Somalie-Kenya : Le chef de l’autorité de l’aviation civile somalienne, Ahmed Moallem Hassan, a annoncé la reprise des vols directs entre Mogadiscio et Nairobi, à la suite d’un accord bilatéral visant à normaliser les relations entre les deux pays.

– Afrique du Sud : L’agence internationale de notation Standard & Poor’s (S&P) a abaissé à « négative » la perspective de la note souveraine de l’Afrique du Sud, citant les faibles perspectives de croissance économique, la hausse des déficits budgétaires et l’aggravation du fardeau de la dette.

– Guinée Equatoriale : Les autorités du pays ont décrété l’état d' »alerte maximale » pour leurs forces armées et de sécurité sur le territoire national afin de « sauvegarder les valeurs suprêmes de la patrie », indique un communiqué du ministère de la Défense.

– Gabon : L’opérateur Gabon Telecom, filiale du groupe Maroc Telecom, a procédé, à Libreville, au lancement d’un champ d’expérimentation grandeur nature de la 5G sur 3 sites de la capitale gabonaise.

– Togo : Le Groupe industriel panafricain Eranove vient de signer les accords de financement relatifs au projet de centrale électrique Kékéli, située dans la zone du port de Lomé, d’un montant de plus de 110 millions de dollars.

– Togo : Le pays est le premier exportateur de produits agricoles Bio de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) vers l’Europe.

– Ghana : Le pays a été réélu au Conseil exécutif de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), a fait savoir le ministère ghanéen de l’éducation.

– RDC : Le gouvernement a signé un contrat avec une société roumaine, qui va investir dans le secteur agroalimentaire durant 10 ans, pour une enveloppe globale d’environ 20 milliards de dollars.

– Egypte : La Banque européenne d’investissement (BEI) prévoit d’investir cette année plus d’un milliard d’euros dans le pays pour soutenir des projets d’infrastructure publique ainsi que les petites et moyennes entreprises.

– Tunisie : Après moult tergiversations, le pays va signer un accord d’Open Sky avec l’Union Européenne en février 2020.

– Tunisie : Le pays a signé, avec l’Allemagne, huit accords de financement de projets et programmes environnementaux d’une valeur de 63,75 millions d’euros, dont 56,50 millions sous forme de prêts.

– Congo : Le gouvernement a décrété « l’état de catastrophe naturelle et d’urgence humanitaire » dans des départements du nord et du centre du pays après le recensement d’au moins 50 000 sinistrés suite aux inondations provoquées par de fortes pluies, le long du fleuve Congo.

– Afrique du Sud : Les inégalités sociales ne cessent de s’aggraver dans le pays, avec un affaiblissement continu des revenus des couches sociales les plus pauvres du pays, indique un rapport du département des statistiques sud-africain (Stats SA/gouvernemental).

– Afrique du Sud : Bongani Bongo, ancien ministre de la sécurité de l’Etat sous l’ancien président Jacob Zuma, a été interpelé pour corruption, avant d’être remis en liberté sous caution, a annoncé la police.

– République Centrafricaine : Le Conseil de l’Union européenne (UE) a donné son feu vert à une nouvelle mission civile dans le pays (RCA), en vue de d’appuyer la réforme du secteur de la sécurité dans le pays.

– CEDEAO : La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest s’est lancée sur un projet énergétique régional de 225 millions de dollars en partenariat avec la Banque mondiale (BM) dans le but de réaliser l’accès universel à l’électricité.

– Sénégal : Le pays a été réélu au Conseil exécutif de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), a fait savoir le ministère sénégalais de la Culture et de la Communication.

– Tunisie : Le président du mouvement « Ennahdha », Rached Ghannouchi, a exprimé son opposition à une participation au gouvernement du parti « Qalb Tounès » (Au coeur de Tunisie), arrivé deuxième aux dernières législatives avec 38 sièges sur 217 de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).

– Afrique du Sud : Au moins 40 millions de dollars (600 million de rands) sont nécessaires pour aider les agriculteurs à faire face aux effets de la sécheresse qui frappe le pays notamment dans les régions sud, a indiqué l’Association sud-africaine de l’industrie agricole (AgriSA).

– Sénégal : « Développement durable et dette soutenable, trouver le juste équilibre », est le thème d’une conférence internationale, prévue le 2 décembre à Dakar, à l’initiative de la Présidence du pays et du Fonds monétaire international.

– Sénégal : Dakar accueille, du 7 au 9 mai prochain, la 2ème édition du salon International des Equipements, des Technologies, des Services de l’Environnement et du Développement durable en Afrique de l’Ouest « PolluGaia Expo ».

– Ghana : Le pays a signé, à Abu Dhabi, cinq accords de coopération et protocoles d’entente les Emirats arabes unis, dans différents secteurs en vue de renforcer les liens de coopération bilatérale.

– Tunisie : La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) a annoncé avoir apporté un soutien financier d’une valeur de 20 millions d’euros à près de 1 000 entreprises durant les quatre dernières années.

– Ghana : La société Springfield Exploration and Production a annoncé la découverte d’un nouveau gisement de 1,2 milliard de barils de pétrole dans le bloc WCTP 2, avec des quantités de gaz naturel commercialement viables.

– Tunisie : Le pays vient de lancer un projet d’intensification de l’agriculture irriguée avec un coût de 149 millions de dollars, dont 140 millions assurés par la Banque mondiale.

– Mali : L’expérience du Maroc en matière de financement du secteur du cinéma a été présentée lors d’un colloque organisé, les 12 et 13 novembre à Bamako, à l’initiative du ministère de la culture.

– Sénégal : L’assemblée nationale (parlement) a adopté, à la majorité, le projet de loi relatif à la seconde loi de finances rectificative (LFR2) 2019.

– Tunisie : Le président tunisien, Kais Saied, a chargé Habib Jemli du parti Ennahdha, arrivé en tête des législatives en Tunisie, de former le prochain gouvernement.

– Tunis : Neuf artistes plasticiens marocains exposent leurs œuvres à la cité de la Culture dans le cadre des deuxièmes Journées de l’Art Contemporain de Carthage (JACC), ouvertes samedi soir et qui se poursuivront jusqu’au 22 novembre.

– Maroc : La République des Maldives réitère son soutien total à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Royaume, y compris sur ses provinces du Sud, a affirmé le ministre maldivien des Affaires étrangères, Abdulla Shahid.

– Maroc-Tunisie : L’Agence pour la promotion et le développement du Nord du Royaume (APDN) et le Commissariat général tunisien au développement régional ont signé, à Tunis, un accord-cadre de partenariat et de coopération.

– Togo/Bénin : Les 2 pays voisins devraient bientôt se doter de marchés agricoles intégrés, en vue de permettre aux producteurs locaux d’accéder aux marchés régionaux, interrégionaux et internationaux.

– Gabon : La 6ème édition d’Africa Agri Forum (AAF) s’est déroulée en fin de semaine dernière à Libreville, sous le thème « vers un New Deal Agricole » avec la participation des acteurs publics et privés du secteur de différents pays africains dont le Maroc.

– Sénégal : L’Allemagne a fait don de 108 millions d’euros au pays afin d’encourager les réformes allant dans le sens de la promotion de l’investissement privé et le développement économique.

– Nigéria : Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a appelé à la création de tribunaux spéciaux pour renforcer la lutte contre la corruption dans le pays.

– Afrique du Sud : Le gouvernement exclut toute intervention dans le différend qui oppose la compagnie aérienne publique, South african Airways (SAA), en difficulté, et les syndicats en grève, a indiqué le ministre des Entreprises publiques, Pravin Gordhan.

– UA : L’Organisation Africaine des Zones Franches (AFZO) présidée par le Maroc a changé d’appellation et devient l’Organisation Africaine des Zones Economiques, à l’issue de son assemblée générale tenue au siège de l’Union africaine à Addis-Abeba.

– Togo : Une réunion consultative des responsables des cellules nationales de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) concernant le Fonds pour le développement et le financement des secteurs des transports et de l’énergie de l’institution (FODETE), s’est tenu dernièrement à Lomé.

– Sénégal : La compagnie aérienne « Air Sénégal SA » a procédé, à Dubaï, à la signature des termes principaux relatifs à l’acquisition de huit avions Airbus A220-300.

– Côte d’Ivoire : La Banque africaine de développement, en collaboration avec l’Union africaine et la Commission des Nations unies pour l’Afrique, organise la troisième édition de la Conférence sur le foncier en Afrique qui se tient du 25 au 29 novembre 2019 au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan.

– Nigéria : Le pays envisage de digitaliser les visas touristiques avant la fin d’année, a fait savoir le Contrôleur général du Service d’immigration du Nigéria (NIS), Muhammad Babandede.