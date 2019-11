L’inventeur marocain Majid El Bouzzaoui a décroché la médaille d’or lors de la 16ème édition du Salon international des inventions (INFOINVENT-2019), tenue du 20 au 23 novembre en Moldavie.

L’invention primée résout un problème bloquant dans l’exploitation des réseaux de télécoms à travers la 5G et autres technologies futures, au niveau de la numérisation de données à transmettre, qui est la première étape dans le processus de télécommunication entre deux utilisateurs, car les informations ne sont pas disponibles au format numérique dans l’environnement réel (voix, images, température et autres grandeurs physiques).

Cette étape de numérisation a donc un impact direct sur la vitesse de transmission, quelle que soit la technologie utilisée sur le réseau de télécommunication, car la rapidité du réseau de télécoms 5G n’a aucun intérêt si les données à transmettre ne sont pas disponibles avec la même cadence.

Avec l’arrivée de la 5G, ajoute le communiqué, la numérisation avec les technologies actuelles ne suffit plus pour atteindre le niveau de vitesse requis, faisant savoir que l’invention marocaine permet donc de numériser les informations à transmettre beaucoup plus rapidement en réduisant le nombre de transistors utilisés, ce qui permet d’accélérer la transmission de données sur les réseaux de télécommunication 5G et au-delà. Organisée par l’Agence moldave pour la propriété intellectuelle (AGEPI), INFOINVENT-2019 a connu la participation de plus de mille inventions originaires de plus de 30 pays.

L’invention marocaine primée a déjà permis au Royaume de décrocher une médaille d’or et le Grand prix au concours international de l’invention iCAN-2019 au Canada, ainsi qu’une médaille d’Or à la Foire internationale des inventions à Istanbul (ISIF-2019), rappelle l’association OFEED