– Sénégal : L’aéroport international Dakar Blaise Diagne vient d’être accrédité par l’ACI Monde (Airports Council International) à travers son programme ‘‘Airport Customer Experience Accreditation’’, ce qui fait de cette infrastructure aéroportuaire la première en Afrique à recevoir cette récompense.

– Libye : Les délégations des deux parties en conflit dans le pays se sont dites, ce mardi à Genève, favorables au “principe d’un cessez-le-feu durable”, “mais il faut désormais en définir les conditions”, a déclaré l’envoyé spécial de l’ONU dans ce pays, Ghassan Salamé.

– Zimbabwe : Les autorités ont déporté, depuis octobre 2019, plus de 300 ressortissants étrangers qui résidaient de manière illégale dans le pays, rapportent des médias locaux.

– Guinée : Les législatives du 16 février ont été reportées au 1er mars prochain, selon un décret du président Alpha Condé, lu lundi soir à la télévision.

– Algérie : Quelque 2 500 décès ont été enregistrés chaque année en dans le pays à cause de la pollution de l’air, due essentiellement aux émanations toxiques du trafic routier urbain, selon le ministère algérien de la Santé.

– Kenya : L’ancien président kényan Daniel arap Moi, qui a dirigé le pays entre 1978 et 2002, est décédé mardi à l’aube à l’âge de 96 ans.

– Sénégal : Le président Macky Sall a assuré, ce lundi à Dakar, que son pays travaille de concert avec les autorités chinoises pour que les ressortissants sénégalais en Chine puissent bénéficier d’un suivi convenable, en lien avec l’épidémie du coronavirus.

– Kenya : Le gouvernement a consacré 14 milliards de shillings (environ 140 millions de dollars), à travers le Programme de développement des entreprises aquacoles (ABDP), pour relancer la pisciculture.

– Gabon : Le gouvernement et le Fonds mondial pour l’agriculture (FA0) viennent de signer un projet de coopération technique portant sur le développement de l’aviculture familiale dans le pays.

– Afrique de l’Ouest : Le sous-secrétaire d’Etat américain aux affaires politiques, David Hale, entame ce mardi une tournée dans la région qui se poursuivra jusqu’au 13 février courant avec des escales au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, et en Mauritanie.

– Malawi : La cour constitutionnelle a annoncé l’annulation des résultats des élections présidentielles, tenues dans le pays en mai dernier, et ordonné l’organisation d’un nouveau scrutin.

– Ghana : Le nouveau registre électoral du Ghana sera prêt d’ici novembre prochain, dans l’objectif d’assurer des élections générales crédibles, prévues en décembre prochain dans le pays, a annoncé la présidente de la Commission électorale (CE), Jean Mensa.

– Afrique du Sud : Le gouvernement étudie actuellement la possibilité de créer une nouvelle entreprise d’électricité pour remplacer la compagnie nationale ESKOM, actuellement en proie à une grave crise financière, a annoncé Gwedi Mantashe, ministre sud-africain des ressources minières et de l’énergie.

– Algérie : Le procès en appel de Said Bouteflika, frère de l’ancien président algérien, des anciens généraux Mohamed Mediene, directeur des services secrets algériens pendant 25 ans et son successeur Athmane Tartag, ainsi que de la présidente du Parti des Travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a été fixé au 9 février prochain, selon la défense.

– Tunisie : Le Produit intérieur brut réel du pays devrait reprendre sa croissance avec des taux de 2,1% en 2020 et 2,5% en 2021, selon la Banque africaine de développement (BAD).

– Rwanda-Ouganda : Les 2 pays ont scellé, ce dimanche à Luanda, un accord destiné à mettre fin aux tensions entre les deux voisins, dont les relations sont glaciales depuis plusieurs mois malgré la signature en août dernier d’un mémorandum d’entente visant la normalisation des relations.

– Niger : Dans son rapport sur les perspectives économiques en Afrique en 2020, la Banque africaine de développement (BAD) s’est montrée optimiste sur la situation économique du pays et projette pour le pays une croissance d’environ 6% en 2020.

– Tunisie : Le ministère des Finances a signé avec 17 banques locales un accord de crédit en devises, d’un montant de 455 millions d’euros (1417,17 millions de dinars).

– Libéria : La croissance du PIB réel du pays, après avoir décliné jusqu’à 0,4% en 2019, devrait atteindre 1,6% en 2020, soutenue par le secteur minier, l’exploitation forestière et l’agriculture, selon la Banque africaine de développement (BAD).

– Tunisie : Des prêts d’une valeur de 293 millions d’euros ont été accordés au pays par la Banque mondiale pour le développement du secteur des énergies renouvelables, la promotion des startups et la transition numérique.

– Côte d’Ivoire : Le président Alassane Ouattara a indiqué que l’amendement constitutionnel qu’il avait annoncé en fin d’année 2019 aurait lieu en “mars ou avril” de cette année.

– Afrique : La croissance économique du continent s’est maintenue à 3,4% en 2019 et devrait s’accélérer à 3,9% en 2020 et 4,1% en 2021, a indiqué la Banque africaine de développement (BAD), soulignant que cela représenterait une baisse par rapport aux performances plus élevées du passé.

– Nigéria : La société technologique américaine Google a ouvert, à Lagos, son premier Digital Space, un centre pour les développeurs, entrepreneurs et start-up africains.

– Rwanda : Le pays accueillera en février prochain l’édition 2020 du Forum africain sur les drones et une série de compétitions de vols, a annoncé l’Autorité de l’aviation civile du Rwanda (RCAA).

– Ghana : Les travaux de construction d’une centrale à biomasse d’une capacité de 400 kW ont été lancés au nord-ouest d’Accra, pour améliorer la gestion des déchets solides dans le pays.

– Niger : L’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) va octroyer au pays plus de 91 milliards FCFA (153 millions de dollars) pour les activités de Développement de la sécurité alimentaire (DFSA).

– Sénégal : Le président Macky Sall a insisté sur la nécessité d’adapter les “nouvelles procédures administratives” en perspective de l’exploitation et de la production des ressources gazières et pétrolières.

– Mauritanie : Le taux de croissance économique du pays devrait dépasser 6% cette année, a déclaré le Premier ministre mauritanien, Ismaïl Ould Bedda Ould Cheikh Sidiya.

– Tunisie : Le pays abritera le Sommet mondial sur la famille, du 12 au 15 mai prochain, avec la participation de 80 pays.

– Algérie : Human Rights Watch a dénoncé la répression qui sévit dans le pays depuis le scrutin présidentiel de décembre dernier.

– Sénégal : Le président turc Recep Teyyip Erdogan a effectué, la semaine, une visite officielle.

– Algérie : Un avion militaire de type (SU-30) s’est écrasé, récemment, près de la commune de Ain Zitoun dans la Wilaya algérienne de Oum El Bouaghi (490 km à l’Est d’Alger), causant la mort du pilote et de son assistant, a annoncé ce mardi le ministère algérien de la Défense nationale.

– Sénégal : L’assemblée nationale a adopté, il y a quelques jours, un projet de loi mettant en place un nouveau code gazier.

– Cameroun : Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) vient d’accorder au pays un nouveau crédit d’environ 76,1 millions de dollars (près de 44 milliards de FCFA).