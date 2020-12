– Le ministre gabonais de l’Economie et de la Relance, Jean Marie Ogandaga a présenté, mardi, sa démission du gouvernement du Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda.

– Les flux d’envois de fonds vers l’Afrique subsaharienne vont diminuer de 23,1% pour être ramenés à 37 milliards de dollars en 2020 du fait de la crise économique induite par la pandémie de Covid-19, selon des chiffres de la Banque Mondiale.

– L’Allemagne a accordé un prêt de 132,5 millions d’euros pour la mise en place de la réalisation de programmes dans les domaines de l’eau et de l’énergie en Tunisie .

– Avec d’ores et déjà un portefeuille de lieux établis à Abidjan, Accra, Dakar, Lagos, Le Cap et Nairobi, AfricaWorks, le leader Panafricain des espaces de coworking flexibles et modulables, prévoit une stratégie de développement visant à ouvrir plus de 10 nouveaux espaces en 2021, couvrant 15 000 m2 et pouvant accueillir jusqu’à 500 entreprises et 30 nouveaux espaces dans les principaux pôles d’affaires africains au cours des trois prochaines années.

– Le Sénégal prévoit d’organiser le prochain recensement général de la population sénégalaise en 2023, a annoncé, à Dakar, le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott.

– Le procès pour corruption de l’ex-président sud-africain Jacob Zuma a de nouveau été reporté à février prochain, a annoncé mardi le tribunal de la ville de Pietermaritzburg.

– Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) vient de lancer le projet “Initiative d’engagements pour la biodiversité BIODEV2030 Tunisie “.

– L’Association des pilotes de la compagnie aérienne sud-africaine (SAA) a rejeté l’offre du gouvernement de réduire à trois mois de salaires différés au lieu des huit mois auxquels les employés ont droit en vertu du droit du travail et des conditions du plan de sauvetage en cours, a déclaré lundi le président de l’Association, Grant Back.

– L’ Angola devrait recevoir un total de 15 millions de doses de vaccin contre la Covid-19 d’ici avril 2021, a annoncé la ministre angolaise de la Santé, Sílvia Lutucuta.

– Madagascar a l’ambition de planter 60 millions d’arbres l’année prochaine pour renforcer la protection de l’environnement et combler les demandes nationales en bois forestiers, a révélé le ministère de l’Environnement et du Développement durable.

– Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi a annoncé la nomination d’un informateur pour identifier une nouvelle majorité au parlement, mettant fin à la coalition avec l’ancien chef de l’Etat, Joseph Kabila.

– Les échanges commerciaux de l’Angola ont diminué de 35% au 3ème trimestre de 2020 pour atteindre 7,3 milliards de dollars, a indiqué l’Institut national angolais des Statistiques.

– L’Union Européenne a octroyé un don de 3 millions de dollars au programme Unicef- Angola pour la lutte contre la pandémie du Covid-19.

– La ministre du Tourisme et de l’Environnement de la République du Congo, et coordinatrice technique de la Commission climat pour le Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault a remercié vivement le Maroc pour son soutien indéfectible dans la réalisation de l’étude de préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo.

– L’ex-chef de l’Etat ivoirien Laurent Gbagbo, qui a annoncé avoir obtenu deux passeports (un ordinaire et un diplomatique), “envisage” de rentrer en Côte d’Ivoire au cours du mois de décembre.

– La Tunisie compte acquérir 6 millions de doses de vaccin contre le Coronavirus, destinés à 3 millions de Tunisiens, soit 25% du total de la population, selon le ministre tunisien de la Santé, Faouzi Mehdi..

– La Banque de développement des Etats de l’ Afrique centrale (BDEAC) va lancer sur le marché de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) un programme d’émissions obligataires par appel public à l’épargne d’un montant maximum de 300 milliards de francs CFA, soit plus de 457 millions d’euros.

– L’Angola a dépensé 164,6 millions de dollars pour lutter contre la pandémie de la Covid-19, a affirmé le Président, João Lourenço.