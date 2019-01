Infomédiaire Afrique – Le gouvernement gabonais, conduit par le Premier ministre Julien Nkoghe Bekalé, a été remanié, mercredi, par décret présidentiel, indique un communiqué de la présidence.

« Par décret du Président de la République, en date de ce jour, et sur proposition du Premier ministre, chef du Gouvernement, le Gouvernement de la République est réaménagé », souligne le communiqué lu par Bekale.

Ainsi, Rose Christiane Ossouka Raponda a été nommée ministre d’État, ministre de la Défense nationale et de la Sécurité du territoire en remplacement de Etienne Massard Kabinda Makaga, tandis que Biendi Maganga Moussouvou a été nommé ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Alimentation chargé du programme GRAINE en remplacement de Akbar Onanga Y’Obeghe.

Il s’agit aussi du portefeuille de l’Eau, de l’Énergie, de la Valorisation et de l’Industrialisation des ressources minières, occupé désormais par M. Norbert Emmanuel Tony Ondo Mba en remplacement de Christian Magnagna.

Jean Marie Ogandaga et David Mbadinga ont été nommés respectivement ministre de l’Économie, de la Prospective et de la Programmation du développement chargé de la promotion des investissements publics et privés et ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises, Petites et moyennes industries.

Le gouvernement Julien Nkoghe Bekalé a été formé, le 12 janvier courant, à l’issue des législatives tenues les 6 et 27 octobre dernier.

Rédaction Infomédiaire