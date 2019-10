– Côte d’Ivoire/Ghana : Les industriels du chocolat, réunis les 23 et 24 octobre à Berlin, sous l’égide de la Fondation mondiale pour le cacao, ont accepté de payer 400 dollars de plus la tonne à la Côte d’Ivoire et au Ghana, qui produisent ensemble 62% du cacao mondial.

– Algérie : L’Autorité Nationale Indépendante des Elections en Algérie (ANIE) a annoncé que 22 candidatures ont été déposées pour l’élection présidentielle algérienne, prévue le 12 décembre prochain.

– Nigéria : L’Organisation des Nations Unies rouvre ses portes dans la capitale Abuja après huit ans de fermeture suite à une attaque terroriste perpétrée contre ses bureaux par le groupe Boko Haram.

– Tanzanie : Le transporteur national tanzanien envisage de doubler la taille de sa flotte, qui passera à 14 appareils d’ici 2022, et étudie de nouvelles routes et de nouveaux accords de partage de code avec d’autres compagnies aériennes, a annoncé le secrétaire permanent du ministère des Transports, Leonard Chamuriho

– Egypte : Le président Abdel-Fattah al-Sissi a prolongé par décret l’état d’urgence de trois mois supplémentaires, à compter de dimanche.

– Ghana : Le gouvernement a débloqué 5 millions de dollars pour le recensement sur l’habitat et la population (RGPH) prévu en mars 2020, a annoncé le directeur du Service statistique du Ghana, Samuel Kobina Anim.

– Mozambique : Les élections présidentielle, provinciale et législative, qui se sont déroulées récemment, ont été remportées par le président sortant, Filipe Nyusi, et son parti du Front de libération du Mozambique (Frelimo), a annoncé la commission électorale mozambicaine.

– Libéria : Le gouverneur de la Banque centrale (BCL), dont la gestion de la politique monétaire du pays faisait polémique, a présenté sa démission qui a été accepté par le président Georges Weah.

– Mauritanie : Un accord de prêt d’un montant de 154 500 000 euros (6 348 000 000 MRU) vient d’être conclu à Nouakchott, entre la Mauritanie et le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social (FADES), pour le financement du projet de construction de 4 lots de la route Tidjikja-Kiffa-Sélibaby, à la frontière du Mali.

– Côte d’Ivoire : Les travaux de la 3ème édition du Forum international de la culture client et de l’accueil (FICCA) se sont ouverts, dans la capitale économique Abidjan, avec le Maroc comme invité d’honneur.

– Ghana : La capitale Accra abritera, les 29 et 30 octobre, la 3ème conférence des ministres africains de la culture pour examiner l’évolution de la fourniture de services de bibliothèque et d’information en Afrique.

– Ghana : Le pays devrait enregistrer une croissance économique de 7% en 2019, portée par les bonnes performances de l’industrie extractive et par un système bancaire renforcé, selon le Fonds monétaire international (FMI).



– Cameroun : Le ministre français des Affaires étrangères, Jean Yves Le Drian, en visite dans le pays, a fait part de la disposition de la France à apporter son soutien aux efforts de paix engagés par les autorités.

– Gabon : L’Etat et la Société autoroutière du Gabon (SAG) ont scellé, à Libreville, un contrat de Partenariat public privé (PPP) de plus d’un milliard d’euros pour la construction de la Transgabonaise, la plus longue route du pays.

– Afrique : BIC, un des leaders mondiaux dans les articles de papeterie, lance le premier concours artistique du genre à l’échelle africaine, le BIC Art Master Africa 2019.

– Ghana : La capitale Accra abritera, ce 30 octobre 2019, le Sommet de Recherche en Afrique UNESCO-Merck (MARS) 2019.

– Tunisie : La société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) a annoncé que le projet d’interconnexion avec l’Italie ( ELMED) sera opérationnel à partir de 2025.

– Botswana : Les élections présidentielles et législatives ont été remportées par le président botswanais sortant, Mokgweetsi Masisi, et son Parti démocratique du Botswana (BDP), a annoncé le juge en chef du pays.

– Tunisie : Le pays a gagné deux places dans le classement mondial « Doing Business 2020 » pour se situer à la 78ème position à l’échelle mondiale.

– Afrique du Sud : Le pays a poursuivi son recul sur le classement Doing Business de la Banque mondiale, se pointant au 84ème rang sur un total de 190 pays, un glissement qui témoigne, selon les analystes, de la détérioration de la situation économique dans ce pays compté parmi les plus industrialisés du continent africain.

– Afrique : Un projet chinois visant à connecter 10 000 villages dans 20 pays africains, dont 500 en Côte d’Ivoire, à la télévision par satellite a été lancé.

– Afrique : L’Agence française de développement (AFD) a annoncé le lancement de la quatrième édition de son « Digital Challenge », un concours de startups et d’innovations numériques pour favoriser le développement des villes durables sur le continent.

– Côte d’Ivoire : La 14ème édition de la Conférence internationale d’e-Learning Africa s’est tenue du 23 au 25 courant à Abidjan, à l’initiative d’ICWE GmbH et en partenariat avec l’Université Mohammed VI polytechnique (Maroc).

– Sénégal : Le pays a fait un bond en avant dans le classement mondial « Doing Business 2020 » en gagnant 18 places, ce qui hisse le pays au 123è rang au lieu de la 141è place du classement 2019.

– Ghana : La capitale Accra abritera, en décembre prochain, la 9ème édition du forum ministériel « Innovation Africa » qui se veut une plateforme d’échange sur l’innovation et les TIC en Afrique.





– Maroc-Zambie : Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République de Zambie, Edgar Chagwa Lungu, à l’occasion de la fête d’indépendance de son pays.

– Nigéria : La Banque de développement de la Chine (CDB) vient de signer un accord de prêt d’un montant de 629 millions de dollars pour lancer les travaux de la phase 1 du port en eau profonde de Lekki, dans l’Etat de Lagos.

– Mali : Le pays vient de lancer un plan stratégique qui ambitionne de garantir l’accès à l’eau à tous et d’assurer l’autonomisation des deux sociétés en charge de l’eau potable.

– Afrique du Sud : Le pays a prévu des mesures urgentes pour faire face à la sécheresse qui affecte plusieurs régions du pays où le niveau des barrages a baissé de manière alarmante, a annoncé la ministre sud-africaine de l’Habitat, de l’eau et de l’assainissement, Lindiwe Sisulu.

– Tunisie : « Tunisia Design Week » (TDW), le salon professionnel dédié au Design, organisé par l’association « Tunisia Design Organization » (TDO), se tiendra du 25 au 27 octobre au port de la Goulette.

– Kenya : Le pays a amélioré de cinq points son indice mondial d’attractivité des investissement en se classant à la 56ème position sur le marché mondial des affaires contre 61 auparavant, a révélé la Banque mondiale dans son dernier indice « Facilité de faire des affaires ».

– Mauritanie : Le pays a signé un protocole d’accord avec l’Union Européenne sur la mise en œuvre de la deuxième phase du programme de l’alliance mauritanienne contre les changements climatiques.

– Tunisie : Le nouveau Président Kais Saied a, dans son discours devant le Parlement prononcé après la prestation de serment, fixé les priorités de son mandat en réitérant son attachement au respect de la loi, au renforcement des droits des femmes, à l’égalité entre tous les Tunisiens et au raffermissement des relations de la Tunisie avec les pays du Maghreb.

– Bénin : Le gouvernement envisage d’améliorer le taux d’électrification en milieu rural, actuellement inférieur à 10% à au moins 20% avant la fin de l’année 2021, a indiqué le ministre de l’Energie, Jean-Claude Houssou.

– Soudan : Le procureur général du pays, Taj al-Sir Ali al-Habr, a discuté avec une délégation du barreau de Darfour de la possibilité du transfert de l’ancien président Omar El-Béchir à la Cour pénale internationale.

– Côte d’Ivoire : Le programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) a débloqué la somme de 20,8 milliards de Francs CFA (environ 30,5 millions d’euros) sur la période 2017-2019 dans la cadre de son partenariat avec la police ivoirienne, a fait savoir son représentant résident Jonas M’Fouadie.

– Maroc : La dépouille mortelle de feu El Hassan Sayouty, décédé dans le crash de l’avion de la compagnie »Ethiopian Airlines » en mars dernier, a été rapatriée d’Addis-Abeba vers Casablanca.

– Burkina : L’enveloppe des investissements pour l’eau et l’assainissement dans le pays s’élève à 144 millions de dollars sur la période 2020/2022, a indiqué le ministre burkinabè de l’Eau et de l’Assainissement, Niouga Ambroise Ouédraogo.

– Ghana : Le pays mettra en place prochainement deux fonds d’une valeur combinée de 300 millions de dollars pour la lutte contre les effets du changement climatique, a annoncé le président, Nana Akufo Addo.

– Sénégal : La troisième édition du Salon international de l’habitat de Dakar (SENHABITAT) aura lieu, du 5 au 7 décembre prochain, à l’initiative du ministère de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique.

– Ghana : L’éducation à la cybersécurité sera intégrée prochainement dans les programmes scolaires des écoles primaires et secondaires du Ghana, a annoncé le président Nana Akufo Addo.

– Tchad : La compagnie aérienne Tchadia Airlines a annoncé l’ouverture à partir du mois prochain de nouvelles liaisons aériennes vers Niamey (Niger), Kano (Nigeria) et Khartoum (Soudan) avant de desservir, dans un proche avenir, Cotonou (Bénin) et Le Caire (Egypte).

– Rwanda : Le gouvernement vient d’approuver deux accords de coopération conclus avec la Russie dans le cadre de l’usage pacifique du nucléaire.

– Tanzanie-Burundi : Les 2 pays ont signé, à Dar Es Salam, un accord-cadre de coopération destiné à fournir des services d’Internet à haut débit au Burundi, petit pays enclavé d’Afrique de l’Est.

– Maroc-Tunisie : Les présidents de la Chambre des représentants, Habib El Malki, et de la Chambre des Conseillers, Hakim Benchamach, ont représenté le Roi Mohammed VI à la cérémonie d’investiture du nouveau Président tunisien, Kaïs Saied.

– Togo : Le pays affiche le plus important niveau de bancarisation dans l’espace de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), avec un taux de Bancarisation Strict (TBS) de 26,8%, selon de récentes statistiques de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

– Nigéria : Le pays perd chaque année entre 7 et 12 milliards de dollars à cause du vol de pétrole brut, selon une étude de la Charte des ressources naturelles du Nigeria (NNRC).

– Ghana-Burkina : Les travaux du projet d’interconnexion ferroviaire entre les 2 pays seront lancés en 2020, a annoncé le ministère ghanéen du développement des chemins de fer.

– Bostwana : Une centaine d’éléphants sont morts ces deux derniers mois dans le parc national de Chobe, le plus grand du pays (nord), à cause de la sécheresse qui sévit dans le pays.

– Rwanda : L’édition 2019 du Sommet mondial sur le genre, « Global Gender Summit », prévue du 25 au 27 novembre prochain dans la capitale Kigali, se penchera sur les obstacles à l’égalité des sexes.

– Afrique du Sud : Le pays se prépare pour la tenue, en novembre prochain, de sa deuxième conférence sur les investissements, au moment où le pays continue de subir les affres d’un ralentissement économique qui se prolonge.

– Mozambique : Le président mozambicain sortant, Filipe Nyusi, et son parti au pourvoir le Front de libération du Mozambique (Frelimo), ont remporté une victoire écrasante aux élections présidentielles.

– Côte d’Ivoire : La 5ème édition du Salon international de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan (SARA), couplée à la 4ème édition de la Semaine africaine de vulgarisation agricole (SAVA), se tiendra du 22 novembre au 1er décembre prochains.

– Sénégal : Le pays a signé avec le Fonds de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole pour le développement international (OFID) deux accords de financement d’un montant global de 21,7 milliards FCFA, soit plus de 33 millions euros, destinés à la mise en œuvre de programmes de développement.

– Côte d’Ivoire : Le pays a réussi à mobiliser, lors d’une table ronde des bailleurs de fonds tenue à Dubaï, plus de 5 milliards de dollars, soit environ 2 500 milliards Fcfa, pour la réalisation de la stratégie nationale de développement touristique « Sublime Côte d’Ivoire ».

– Tunisie : La Banque Européenne d’investissement (BEI) a décidé de financer le Programme de régénération des Centres anciens (PRCA), d’une valeur de 20 millions d’euros.

– Rwanda : Le président Paul Kagame a inauguré, à Kigali, le tout premier port sec (dry port) du pays et de la région est-africaine, une plateforme logistique ultramoderne visant à faciliter les échanges commerciaux avec les marchés voisins.

– Ghana : L’enseignement du français sera bientôt obligatoire dans les écoles primaires et secondaires du Ghana, a fait savoir le ministre d’Etat à l’Enseignement supérieur, Kwesi Yankah.

– Nigéria : La Banque mondiale vient d’approuver un financement de 3 milliards de dollars au pays pour l’extension de son réseau de transmission et de distribution électrique, a annoncé la ministre des Finances, Zainab Ahmed.

– Afrique du Sud : Les arrivées touristiques en provenance des principaux marchés émetteurs, ont accusé une baisse jusqu’à août 2019, selon des données publiées par le département des statistiques sud-africain.