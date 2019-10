Presque entièrement édifiée en moins d’un siècle, Casablanca présente un patrimoine architectural exceptionnel.

Laboratoire d’architecture et d’urbanisme à ciel ouvert, la ville a été un lieu d’expérimentations inédits et a généré une multitude de courants internationaux.

Suite à l’indépendance du Maroc, les figures majeures de l’architecture casablancaise d’avant-guerre sont remplacées par une nouvelle génération qui amène Casablanca vers une autre direction. Son style architectural s’en trouve transformé.

Les architectes, Zevaco, Azagury, Faraoui, De Mazières, Tastemain et Riou sont les représentants majeurs de ce courant ayant acquis une renommée internationale.

Et afin de mettre en valeur le patrimoine architectural marocain postindépendance, l’association MAMMA et l’Atelier de l’Observatoire organisent les journées « Modern Casablanca Map », les 8 et 9 Novembre 2019.

Lors de cet événement, nous lancerons officiellement la « Modern Casablanca Map », fruit d’un travail de recherche collecte et cartographie de long cours dans le cadre des Ateliers du Musée Collectif de Casablanca.

La carte réalisée est un travail d’inventaire de 50 des bâtiments les plus représentatifs de la production architecturale moderne marocaine s’articulant autour de 3 décennies (50/60/70).